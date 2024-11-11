Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 215Г Казань — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 215Г Казань — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Казань — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Казань
Пассажирская
07:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Канаш
09:18
09:20
106 км.
2 ч. 10 мин.
Арзамас 2
13:08
13:10
334 км.
6 ч. 0 мин.
Навашино
15:18
15:20
439 км.
8 ч. 10 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
21:39
724 км.
14 ч. 31 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Казань → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 6
В общем ехал в плацкарте на 215г из Казани в Москву. Поезд как будто с80х вообще не подвергали никакому рестайлингу. Была одна единственная не рабочая розетка в блоке. Свет и вентиляция включалась по желанию сотрудников состава. Только в рашке додумались пусть поезд на 14,5 часов без вагона ресторана. В наличии у хамоватых проводников были только Дошираки и шоколадки,и те только за наличку(те привет черный нал,никаких чеков и тем более кассовых аппаратов). Дали выйти на улицу 1 раз за всю поездку. Итог полное отсутствие какого либо сервиса и человеческого отношения. Больше не поеду на поезде лучше переплатить за самолёт
Вагоны вообще не соответствуют тому, что должно быть в 21 веке на рельсах. Ни вайфай, ни биотуалетов, ничего нет. Хорошо хоть нахер не посылают и на том спасибо!
Да, безусловно поезд требует ремонта. Мы ехали в 3 вагоне. Снаружи выглядел вполне нормально, но внутри представлял собой старый, пошарпанный 50-ти летней ездой вагон. Вы знаете, я даже вспомнила своё детство, когда мы с дедушкой ездили на подобных поездах.
Обычный поезд. Естественно – не люкс и не стоит ожидать от него чего-то сверх. Если вам нужно сверх – ездите на сапсанах и других вип поездах.
Добрый день. Покупала билет на этот поезд на этом же сайте, где сейчас пишу отзыв. Скажу, что поездка мне понравилась и никаких затруднений не вызвала. Проводницы были вежливыми и приятными женщинами.
Ездили в столицу в конце сентября 2021 года. Нужно сказать, что поездкой я осталась довольна. Поезд быстрый, минимум остановок, считай экспресс. Не люблю, когда состав стоит по часу на станциях и за счет этого растягивается общее время пути. Всем довольна.