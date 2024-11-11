Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 216Х Москва — Казань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Казань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
02:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
04:18
04:44
176 км.
2 ч. 8 мин.
Ковров 1
05:28
05:30
236 км.
3 ч. 18 мин.
Вязники
06:10
06:12
292 км.
4 ч. 0 мин.
Ильино
06:56
06:58
338 км.
4 ч. 46 мин.
Дзержинск
07:32
07:34
371 км.
5 ч. 22 мин.
Сергач
12:36
12:48
520 км.
10 ч. 26 мин.
Зеленый Дол
16:32
16:34
715 км.
14 ч. 22 мин.
Казань
Пассажирская
17:15
749 км.
15 ч. 5 мин.
