Маршрут следования поезда 217Г Чебоксары — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Чебоксары — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Чебоксары
22:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Канаш
01:20
02:00
68 км.
2 ч. 35 мин.
Сергач
03:43
03:45
192 км.
4 ч. 58 мин.
Муром 1
07:11
07:13
410 км.
8 ч. 26 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
12:35
684 км.
13 ч. 50 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В поезде отсутствовал кондиционер. Учитывая то, что мы ехали летом и за окном было +30, в вагоне было по ощущениям еще жарче. Спасало только то что на скорости хотя бы как-то ветер гулял по вагону.
Ехала 18 декабря 2021 – единственным недостатком ( и он по моему мнению является весьма существенным) является то, что из окна сильно дуло. Я предполагала что так может быть и поэтому взяла с собой в поездку теплые вещи, которые меня и спасли. Так что надейтесь только на себя!!!!!!!!
Поезд хороший, вопросов нет. Чистота и уют. Нам все понравилось. Дети спали хорошо, на протяжении всего пути никаких проблем не возникало.
Очень вежливая и приятная проводница! Спасибо ей большое! У нас была небольшая проблемка, которую она очень быстро решила!!! Не помню как ее звали, 5 вагон!
Радует лишь то, что на протяжении почти всей дороги спишь и поездка проходит очень быстро. Гораздо быстрее, чем она могла бы пройти, если бы основной путь приходился на день. В Чебоксары езжу часто к своей сестре, так что на этом поезде не в первый раз. Иногда попадается добитый вагон, сейчас было все хорошо.