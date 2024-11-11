Маршрут следования поезда 218М Москва — Чебоксары на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Чебоксары с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
22:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сергач
06:27
06:29
492 км.
8 ч. 19 мин.
Канаш
08:25
10:01
616 км.
10 ч. 17 мин.
Чебоксары
11:43
684 км.
13 ч. 35 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Все было хорошо. Поездкой очень довольна. Никаких претензий к проводникам и состоянию вагонов у меня нет.
Приятный чистый поезд, проводницы по дороге поддерживают чистоту. Очень удобно ехать, поезд практически нигде не останавливается. Экспресс-состав.
Добрый вечер. Дискомфорт доставлял только холод в купе. Как я поняла – там стоят старые окна, которые со всех сторон дуют и внутри вагона становится холодно.
Кааааааакже мне надоело ходить в туалет по дороге в другой вагон! Это третий поезд подряд, на котором я еду и КАЖДЫЙ раз в нашем вагоне ломается туалет!!! Как будто какая-то злая карма меня преследует. Уже смешно!!!
Спасибо за приятную поездку! Ехала с мамой и сестрой. Очень удобный и чистый поезд. Поездка прошла вообще незаметно, поезд не останавливаясь идет до конечной. Очень удобный и время отправления тоже хорошее.