Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 219М Москва — Смоленск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Смоленск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Белорусский Вокзал
12:26
0 км.
0 ч. 0 мин.
Можайск
14:49
14:51
102 км.
2 ч. 23 мин.
Гагарин
15:32
15:34
168 км.
3 ч. 6 мин.
Вязьма
16:12
16:42
225 км.
3 ч. 46 мин.
Сафоново
18:04
18:06
293 км.
5 ч. 38 мин.
Ярцево
18:38
18:40
330 км.
6 ч. 12 мин.
Смоленск
Центральный
19:50
379 км.
7 ч. 24 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
В вагоне было чисто. Но очень сильно гудела вентиляция и ночью было сложно уснуть. Плюс была непонятная вибрация в вагоне, на некоторых участках дороги даже зубы стучали друг о друга. Что там такое я не знаю, но спать было невозможно.
Что сказать. Смыв в туалете работает очень слабо. Плюс ручка двери считай не закрывалась, с 5-6 раза получалось закрыть. Розеток в вагоне 2 штуки, а пассажиров с телефонами – ВСЕ. Когда уже вы будете думать о том, что пассажирам нужно подзарядить гаджеты?!
Очень удобный и современный поезд, приятно было ехать. Спасибо проводницам, которые также были очень внимательными к пассажирам и всегда приходили на помощь.
Ехали всей семьей, поездкой остались довольны. Проводница все делала как часы – видно было что человек уже не первый год работает на железой дороге. Постель, чай, ответы на любые вопросы – все для пассажиров. Была приятно удивлена)))
Мне очень понравилась поездка))) Давно хотела проехаться на поезде, как в детстве, и вот сбылось)) ехала с молодым человеком, мини путешествие. В общем все было очень классно!