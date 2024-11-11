Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 222Ж Брянск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Брянск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Брянск Орловский
23:54
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сухиничи
Главные
01:28
01:57
109 км.
1 ч. 34 мин.
Калуга
Сергиев Скит
03:13
03:18
181 км.
3 ч. 19 мин.
Москва
Киевский Вокзал
06:18
343 км.
6 ч. 24 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поезд оставляет желать лучшего. Думала что в вагоне будет чище, даже тапочки с собой брала, чтобы переодеть. Оказалось не нужно было. Там давно не убирались и судя по слою пыли убирать и не собирались. Поездка прошла быстро, так как легла спать и проснулась уже на месте.
Отличный способ быстро добраться в Москву. Время отправления подобранно таким образом, что ты просто ложишься спать и просыпаешься утром уже в столице!
Отличный способ быстро добраться в Москву. Время отправления подобранно таким образом, что ты просто ложишься спать и просыпаешься утром уже в столице!
Поезд староват и поэтому многое гремит, когда он едет. Заснуть удалось с трудом и не сразу. Дверь в туалет плохо закрывалась и постоянно стучала, когда поезд раскачивался.
Поездка прошла хорошо и без происшествий. Только сразу не могли найти свои места, когда вошли в вагон. Так что немного плутали. В остальном более-менее. Как минимум не дно.