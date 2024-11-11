Маршрут следования поезда 225А Мурманск — Адлер
Маршрут следования поезда 225А Мурманск — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Мурманск — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Мурманск
14:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кола
14:50
14:56
9 км.
0 ч. 20 мин.
Оленегорск
16:41
16:51
93 км.
2 ч. 11 мин.
Апатиты 1
17:58
18:08
156 км.
3 ч. 28 мин.
Африканда
18:41
18:43
184 км.
4 ч. 11 мин.
Полярные Зори
19:02
19:04
198 км.
4 ч. 32 мин.
Кандалакша
19:33
19:58
221 км.
5 ч. 3 мин.
Княжая
20:49
20:51
258 км.
6 ч. 19 мин.
Чупа
22:13
22:18
325 км.
7 ч. 43 мин.
Лоухи
22:48
22:55
346 км.
8 ч. 18 мин.
Энгозеро
23:43
23:46
397 км.
9 ч. 13 мин.
Кемь
01:52
02:10
494 км.
11 ч. 22 мин.
Беломорск
03:05
03:08
541 км.
12 ч. 35 мин.
Надвоицы
04:24
04:27
617 км.
13 ч. 54 мин.
Сегежа
04:48
04:53
633 км.
14 ч. 18 мин.
Медвежья Гора
06:53
07:05
726 км.
16 ч. 23 мин.
Кондопога
08:57
09:00
804 км.
18 ч. 27 мин.
Петрозаводск
09:50
10:15
851 км.
19 ч. 20 мин.
Свирь
11:53
12:32
944 км.
21 ч. 23 мин.
Подпорожье
12:47
12:49
949 км.
22 ч. 17 мин.
Лодейное Поле
13:23
13:29
982 км.
22 ч. 53 мин.
Волховстрой 2
15:07
15:09
1093 км.
1 д. 0 ч. 37 мин.
Чудово-Московское
16:40
16:41
1189 км.
1 д. 2 ч. 10 мин.
Малая Вишера
17:08
17:09
1232 км.
1 д. 2 ч. 38 мин.
Бологое-Московское
18:46
19:20
1383 км.
1 д. 4 ч. 16 мин.
Тверь
21:04
21:06
1543 км.
1 д. 6 ч. 34 мин.
Москва
Восточный Вокзал
01:04
01:19
1705 км.
1 д. 10 ч. 34 мин.
Узловая 1
Московской жд
05:55
05:57
1905 км.
1 д. 15 ч. 25 мин.
Жданка
06:23
06:25
1927 км.
1 д. 15 ч. 53 мин.
Волово
06:58
07:00
1952 км.
1 д. 16 ч. 28 мин.
Ефремов
07:55
07:57
1998 км.
1 д. 17 ч. 25 мин.
Елец
09:16
09:47
2064 км.
1 д. 18 ч. 46 мин.
Липецк
11:08
11:26
2134 км.
1 д. 20 ч. 38 мин.
Придача
Воронеж-Южный
14:34
14:39
2245 км.
2 д. 0 ч. 4 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
15:46
15:56
2320 км.
2 д. 1 ч. 16 мин.
Россошь
18:31
18:46
2408 км.
2 д. 4 ч. 1 мин.
Кутейниково
20:29
20:31
2510 км.
2 д. 5 ч. 59 мин.
Миллерово
21:24
21:26
2565 км.
2 д. 6 ч. 54 мин.
Каменская
22:36
22:38
2631 км.
2 д. 8 ч. 6 мин.
Лихая
23:05
23:19
2650 км.
2 д. 8 ч. 35 мин.
Зверево
00:16
00:18
2666 км.
2 д. 9 ч. 46 мин.
Сулин
00:40
00:42
2681 км.
2 д. 10 ч. 10 мин.
Шахтная
01:14
01:16
2699 км.
2 д. 10 ч. 44 мин.
Новочеркасск
01:57
01:59
2735 км.
2 д. 11 ч. 27 мин.
Ростов
Главный
02:53
03:10
2773 км.
2 д. 12 ч. 23 мин.
Кущевка
04:41
04:45
2847 км.
2 д. 14 ч. 11 мин.
Тихорецкая
05:58
06:02
2934 км.
2 д. 15 ч. 28 мин.
Кавказская
06:57
08:04
2992 км.
2 д. 16 ч. 27 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
09:08
09:26
3054 км.
2 д. 18 ч. 38 мин.
Курганная
09:58
10:03
3094 км.
2 д. 19 ч. 28 мин.
Белореченская
11:15
12:11
3151 км.
2 д. 20 ч. 45 мин.
Хадыженская
13:49
13:53
3199 км.
2 д. 23 ч. 19 мин.
Туапсе
15:50
16:00
3248 км.
3 д. 1 ч. 20 мин.
Лазаревская
16:56
17:01
3275 км.
3 д. 2 ч. 26 мин.
Лоо
18:06
18:08
3307 км.
3 д. 3 ч. 36 мин.
Сочи
19:06
19:34
3323 км.
3 д. 4 ч. 36 мин.
Хоста
19:53
19:55
3336 км.
3 д. 5 ч. 23 мин.
Адлер
20:06
3344 км.
3 д. 5 ч. 36 мин.
