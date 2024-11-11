Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 225Г Ижевск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ижевск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ижевск
03:22
0 км.
0 ч. 0 мин.
Агрыз
04:04
04:06
32 км.
0 ч. 42 мин.
Можга
05:04
05:06
82 км.
1 ч. 42 мин.
Вятские Поляны
06:34
06:35
157 км.
3 ч. 12 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
08:47
08:53
285 км.
5 ч. 25 мин.
Канаш
11:08
11:10
392 км.
7 ч. 46 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
21:30
1008 км.
18 ч. 8 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Всю дорогу в поезде работал только один туалет! Из-за этого постоянно скапливалась очередь и чтобы попасть – приходилось стоять по 20 минут!!!!!!! Что за поезда у нас такие если туалеты не могут нормально починить!!!
Приветствую тех, кто читает мой отзыв. В поезде нет ничего критичного, несколько мелких недоработок. Само купе довольно небольшое. Места для всех не хватает. Раньше купе были как-то попросторнее. Также видно, что убираются не достаточно часто. На полу в углах был песок. В остальном никаких нареканий по поезду не заметила.
Ехали в августе этого года. В вагоне было +27 градусов, открывали форточки, но не сильно помогало. Кондиционер почему-то не до конца нормально работал. Ехали в последнем (дополнительном) 18 вагоне, которого на некоторых станциях даже на перрон не хватало.
Приятные проводницы, горячая вода для чая из кулера. Современный поезд, не то что раньше. Недостатком считаю непродуманную лестницу, очень неудобно залазить на верхнюю полку по лестнице.
Добрый день. Очень рада, что мы поехали на этом поезде. Понравилось всё, начиная от проводницы и заканчивая состояние вагонов. Муж и дочка тоже были довольны поездкой. Ехали до Канаша. Благодарю.