Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 225С Мурманск — Адлер на карте со всеми остановками
Расписание поезда Мурманск — Адлер с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Мурманск
14:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кола
14:40
14:43
9 км.
0 ч. 20 мин.
Оленегорск
16:37
16:47
93 км.
2 ч. 17 мин.
Апатиты 1
18:20
18:30
156 км.
4 ч. 0 мин.
Африканда
19:02
19:03
184 км.
4 ч. 42 мин.
Полярные Зори
19:22
19:25
198 км.
5 ч. 2 мин.
Кандалакша
19:53
20:18
221 км.
5 ч. 33 мин.
Княжая
21:12
21:15
258 км.
6 ч. 52 мин.
Чупа
22:30
22:33
325 км.
8 ч. 10 мин.
Лоухи
23:02
23:05
346 км.
8 ч. 42 мин.
Энгозеро
23:55
23:57
397 км.
9 ч. 35 мин.
Кемь
01:30
01:45
494 км.
11 ч. 10 мин.
Беломорск
02:45
02:50
541 км.
12 ч. 25 мин.
Надвоицы
04:13
04:16
617 км.
13 ч. 53 мин.
Сегежа
04:36
04:41
633 км.
14 ч. 16 мин.
Медвежья Гора
06:21
06:33
726 км.
16 ч. 1 мин.
Кондопога
08:29
08:34
804 км.
18 ч. 9 мин.
Петрозаводск
09:55
10:20
851 км.
19 ч. 35 мин.
Свирь
12:03
12:39
944 км.
21 ч. 43 мин.
Подпорожье
12:54
12:56
949 км.
22 ч. 34 мин.
Лодейное Поле
13:29
13:35
982 км.
23 ч. 9 мин.
Волховстрой 2
15:08
15:10
1093 км.
1 д. 0 ч. 48 мин.
Бологое-Московское
19:28
19:40
1339 км.
1 д. 5 ч. 8 мин.
Тверь
21:19
21:21
1499 км.
1 д. 6 ч. 59 мин.
Москва
Курский Вокзал
00:09
00:32
1661 км.
1 д. 9 ч. 49 мин.
Узуново
03:04
03:06
1808 км.
1 д. 12 ч. 44 мин.
Рязань 2
04:40
05:06
1878 км.
1 д. 14 ч. 20 мин.
Александро-Невская
06:59
07:01
2010 км.
1 д. 16 ч. 39 мин.
Богоявленск
07:21
07:23
2035 км.
1 д. 17 ч. 1 мин.
Мичуринск
Уральский
08:04
09:22
2076 км.
1 д. 17 ч. 44 мин.
Грязи
Воронежские
10:21
10:25
2134 км.
1 д. 20 ч. 1 мин.
Придача
Воронеж-Южный
13:52
13:59
2239 км.
1 д. 23 ч. 32 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
15:07
15:18
2314 км.
2 д. 0 ч. 47 мин.
Россошь
17:19
17:33
2402 км.
2 д. 2 ч. 59 мин.
Кутейниково
19:30
19:55
2504 км.
2 д. 5 ч. 10 мин.
Миллерово
20:57
20:59
2559 км.
2 д. 6 ч. 37 мин.
Каменская
21:53
21:55
2625 км.
2 д. 7 ч. 33 мин.
Лихая
22:18
22:33
2644 км.
2 д. 7 ч. 58 мин.
Зверево
23:05
23:07
2660 км.
2 д. 8 ч. 45 мин.
Сулин
23:26
23:28
2675 км.
2 д. 9 ч. 6 мин.
Шахтная
23:57
23:59
2693 км.
2 д. 9 ч. 37 мин.
Новочеркасск
00:46
01:24
2729 км.
2 д. 10 ч. 26 мин.
Ростов
Главный
02:14
02:31
2767 км.
2 д. 11 ч. 54 мин.
Кущевка
03:53
04:00
2841 км.
2 д. 13 ч. 33 мин.
Тихорецкая
05:35
05:45
2928 км.
2 д. 15 ч. 15 мин.
Кавказская
06:52
08:05
2986 км.
2 д. 16 ч. 32 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
09:08
09:26
3048 км.
2 д. 18 ч. 48 мин.
Курганная
09:58
10:06
3088 км.
2 д. 19 ч. 38 мин.
Белореченская
11:18
12:08
3145 км.
2 д. 20 ч. 58 мин.
Хадыженская
13:44
14:55
3193 км.
2 д. 23 ч. 24 мин.
Туапсе
16:38
16:43
3242 км.
3 д. 2 ч. 18 мин.
Лазаревская
17:23
17:27
3269 км.
3 д. 3 ч. 3 мин.
Лоо
18:10
18:30
3301 км.
3 д. 3 ч. 50 мин.
Сочи
19:19
19:31
3317 км.
3 д. 4 ч. 59 мин.
Хоста
19:50
19:52
3330 км.
3 д. 5 ч. 30 мин.
Адлер
20:03
3338 км.
3 д. 5 ч. 43 мин.
Добрый вечер. Ехали на этом поезде дальнего следования 8 августа 2021 года. Ничего плохого не могу сказать, поезд очень понравился. Проводницы за время поездки 4 раза наводили порядок, подметали и протирали антисептиком ручки. Очень вежливо общались с пассажирами.
Ехала на нем только 15 часов, но поездка очень понравилась. Отдельную благодарность проводнице 10 вагона за помощь. Чай вкусный, постель чистая. Я осталась очень довольна.
Ехали в купе, потому что от плацкарта вообще ценой не особо отличается. Мужу не понравилось, сказал что полки неудобные. Хотя как по мне – нормально было все. Белье чистое и приятное
По дороге два раза барахлил бак подогрева воды, поэтому с чаем были перебои. Туалет не био, отсюда все вытекающие запахи и последствия. Могло быть и лучше.
Ехала с дочкой из Мурманска до Рязани. Поезд не скажу что эталонный, но достаточно хороший. Проводницы вежливые женщины, знающие что делают. Обслуживание на 5, состояние вагона на 4.