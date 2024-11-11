Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 226Ч Москва — Ижевск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 226Ч Москва — Ижевск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Ижевск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
01:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Канаш
11:40
11:54
616 км.
10 ч. 20 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
14:08
14:15
723 км.
12 ч. 48 мин.
Можга
18:12
18:14
927 км.
16 ч. 52 мин.
Агрыз
19:05
19:12
977 км.
17 ч. 45 мин.
Ижевск
20:00
1009 км.
18 ч. 40 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Невозможно ехать в поезде! Жарко, душно, вентиляция вообще такое чувство что не работает. Попросила проводницу сделать поменьше отопление – та ушла и с концами. Отопление при это не уменьшилось ни на грамм.
Спасибо, поезд понравился. Долго не стоит на станциях, приезжает вовремя. Проводницы тоже хорошо общаются и вежливые.
На полу было много песка, причем за всю дорогу сколько ехали, проводница только один раз убиралась (подметала). Влажной уборки не было совсем. Вагоны уже староваты, но еще не до конца. Стоимость билетов в последнее время становится все выше. Не понимаю, с чем это связано. В поезде ничего не меняется в лучшую сторону.
Ехала с мужем и дочкой до конечной. Проводница приятная женщина, ничего не могу по ней сказать плохого. Вежливая, старается. Выдала белье, белье было чисто. Мы поездкой остались довольны.
Ехал в 7 вагоне. Это был купейный вагон, считай новый. Отличная обивка сидений, современные материалы. Даже зарядка для телефона была под каждым местом своя. Вот это понимаю сервис!!!!!