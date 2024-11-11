Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 226Х Москва — Йошкар-Ола. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 226Х Москва — Йошкар-Ола на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Йошкар-Ола с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
01:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Зеленый Дол
14:27
15:07
680 км.
12 ч. 47 мин.
Йошкар-Ола
17:15
776 км.
15 ч. 35 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Йошкар-Ола Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Благодарю проводника Олега, очень вежливый парень. Доехали с большим комфортом. Очень понравилось все. Спасибо за хорошую поездку.
Ехали в 11 вагоне и у нас было дико холодно. Батареи не грели совсем, буквально чуть-чуть теплые. Я сидела у окна и меня просквозило. Очень сильно дуло и ничем нельзя было заткнуть это окно. В туалете вообще молчу – все разваливается, панели отваливаются, сам унитаз даже не смывал.
Все бы хорошо если бы не туалеты и общая антисанитария в поезде. В стране пандемия, а в вагоне нет ни антисептиков, ничего. С туалета тянет неприятные запахи и разносит по всему вагону.
Поезд не дорогой и вполне комфортный. Проводницы вежливые. Жаль что некоторые пассажиры не знают как себя вести и доставляют дискомфорт всем остальным. Также немного дуло ночью из окна, пришлось накрываться с головой.
Ехал в Зеленый Дол. Поезд отличный, проводницы приветливые. 8 вагон.
Все прошло хорошо. Если бы еще не курили в туалете некоторые несознательные граждане, то поездка прошла бы замечательно.