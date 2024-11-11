Маршрут следования поезда 226С Адлер — Мурманск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Мурманск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
08:09
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
08:21
08:23
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
08:43
08:49
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
09:19
09:24
37 км.
1 ч. 10 мин.
Лазаревская
10:28
10:35
69 км.
2 ч. 19 мин.
Туапсе
11:15
11:43
96 км.
3 ч. 6 мин.
Хадыженская
13:07
13:09
145 км.
4 ч. 58 мин.
Белореченская
14:21
14:58
193 км.
6 ч. 12 мин.
Курганная
15:58
16:02
250 км.
7 ч. 49 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
16:41
16:59
290 км.
8 ч. 32 мин.
Кавказская
18:01
18:33
352 км.
9 ч. 52 мин.
Тихорецкая
19:27
19:31
410 км.
11 ч. 18 мин.
Кущевка
21:02
21:12
497 км.
12 ч. 53 мин.
Ростов
Главный
22:40
22:57
571 км.
14 ч. 31 мин.
Новочеркасск
23:50
23:52
609 км.
15 ч. 41 мин.
Шахтная
00:40
00:42
645 км.
16 ч. 31 мин.
Сулин
01:09
01:11
663 км.
17 ч. 0 мин.
Зверево
01:33
01:35
678 км.
17 ч. 24 мин.
Лихая
01:57
02:17
694 км.
17 ч. 48 мин.
Каменская
02:44
02:46
713 км.
18 ч. 35 мин.
Миллерово
03:39
03:41
779 км.
19 ч. 30 мин.
Кутейниково
04:33
04:35
834 км.
20 ч. 24 мин.
Россошь
06:08
06:24
936 км.
21 ч. 59 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
07:57
08:02
1024 км.
23 ч. 48 мин.
Придача
Воронеж-Южный
09:04
09:11
1099 км.
1 д. 0 ч. 55 мин.
Липецк
12:04
12:09
1210 км.
1 д. 3 ч. 55 мин.
Елец
13:19
13:50
1280 км.
1 д. 5 ч. 10 мин.
Ефремов
15:13
15:15
1346 км.
1 д. 7 ч. 4 мин.
Волово
16:10
16:12
1392 км.
1 д. 8 ч. 1 мин.
Жданка
16:42
16:44
1417 км.
1 д. 8 ч. 33 мин.
Узловая 1
Московской жд
17:07
17:09
1439 км.
1 д. 8 ч. 58 мин.
Москва
Восточный Вокзал
22:19
22:34
1639 км.
1 д. 14 ч. 10 мин.
Тверь
01:46
01:51
1801 км.
1 д. 17 ч. 37 мин.
Бологое-Московское
03:38
03:50
1961 км.
1 д. 19 ч. 29 мин.
Малая Вишера
05:27
05:28
2112 км.
1 д. 21 ч. 18 мин.
Чудово-Московское
05:59
06:00
2155 км.
1 д. 21 ч. 50 мин.
Волховстрой 2
07:57
07:59
2251 км.
1 д. 23 ч. 48 мин.
Лодейное Поле
09:25
09:28
2362 км.
2 д. 1 ч. 16 мин.
Подпорожье
09:59
10:01
2395 км.
2 д. 1 ч. 50 мин.
Свирь
10:14
10:48
2400 км.
2 д. 2 ч. 5 мин.
Петрозаводск
12:30
12:55
2493 км.
2 д. 4 ч. 21 мин.
Кондопога
14:12
14:17
2540 км.
2 д. 6 ч. 3 мин.
Медвежья Гора
15:56
16:08
2618 км.
2 д. 7 ч. 47 мин.
Сегежа
18:05
18:10
2711 км.
2 д. 9 ч. 56 мин.
Надвоицы
18:37
18:49
2727 км.
2 д. 10 ч. 28 мин.
Беломорск
20:18
20:23
2803 км.
2 д. 12 ч. 9 мин.
Кемь
21:16
21:31
2850 км.
2 д. 13 ч. 7 мин.
Энгозеро
23:05
23:07
2947 км.
2 д. 14 ч. 56 мин.
Лоухи
23:52
23:55
2998 км.
2 д. 15 ч. 43 мин.
Чупа
00:19
00:22
3019 км.
2 д. 16 ч. 10 мин.
Княжая
01:33
01:35
3086 км.
2 д. 17 ч. 24 мин.
Кандалакша
02:25
02:40
3123 км.
2 д. 18 ч. 16 мин.
Полярные Зори
03:10
03:12
3146 км.
2 д. 19 ч. 1 мин.
Африканда
03:30
03:31
3160 км.
2 д. 19 ч. 21 мин.
Апатиты 1
04:05
04:15
3188 км.
2 д. 19 ч. 56 мин.
Оленегорск
05:24
05:34
3251 км.
2 д. 21 ч. 15 мин.
Кола
07:22
07:25
3335 км.
2 д. 23 ч. 13 мин.
Мурманск
07:43
3344 км.
2 д. 23 ч. 34 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Ужасный поезд.кондиционер не до просишься туалеты не смываются в следующий раз поеду обычным дешевле и надежней
Сюр и трэш. Проводник был подвыпивший, периодически спал. Приходилось ходить и будить его на станциях. Вагон как вы понимаете вообще не убирался. Написал в жалобную книгу и сюда тоже.
Постельное белье было приятным и чистым. По время поездки несколько раз проводили влажную уборку вагона и протирали пыль. Был антисептик как в туалете, так и на входе в вагон. Состояние туалета тоже было нормальное.
Поездкой довольна, без казусов и приключений. По телевизору как всегда одно и то же по кругу крутили, я к этому уже давно привыкла. Ехала на нижней полке, так как верхние вообще не люблю. У нас была очень приветливая проводница.
Ехали в 5 вагоне. Туалет почти не мыли. Руки вытирать всю дорогу было нечем, потому что в первый же день закончилось бумажное полотенце и его больше не повесили. Разочарована. Стоимость не отражает того что получаешь.
Было очень жарко ехать , вагон не проветривался никак. Особенно ночью. Туалеты за сутки забились и вообще не работали!!! Вода тоже закончилась! В нашем вагоне (7 вагон) за всю поездку только 1 раз помыли полы. В общем очень печально.