Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 227Г Чебоксары — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Чебоксары — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Чебоксары
00:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Канаш
03:28
04:05
68 км.
2 ч. 38 мин.
Сергач
05:58
06:00
192 км.
5 ч. 8 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
15:17
684 км.
14 ч. 27 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Спасибо что даете возможность высказаться и рассказать об этой ужасной поездке! Началось все с того, что при входе в вагон пол был такой, как будто никогда не подметался. Я понимаю, что на улице осень и все дела. Но это не только из-за погоды. Далее когда вошли – сразу почувствовался запах туалета. Который разносило на весь вагон. И такое было на протяжении ВСЕЙ дороги! Представляете!?
Прекрасный поезд. Очень удобное для меня время прибытия. Проводницы были очень вежливыми и внимательными женщинами.
В этот раз повезло с попутчиками. В прошлый раз ехала компания невоспитанных молодых людей, которые всю дорогу громко смеялись и вели себя некультурно. В этот раз поездка прошла спокойной и без каких-то особых осложнений.
Очень странно, что в купе не было розеток, при этом в плацкарте они были. У меня в голове это не укладывается. За что вообще я тогда деньги заплатила, если тот, кто меньше заплатил – по итогу имел лучшие условия поездки.
Зря я не послушалась сестру и не взяла теплую одежду в поезд. Ночью очень сильно похолодало и немного дуло с окна. К утру я вся продрогла, пила чай и руки тряслись. Ну разве нет каких-то пределов температуры при которых обязательно даже летом включать отопление?