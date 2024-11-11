Маршрут следования поезда 228Э Москва — Чебоксары на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Чебоксары с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
21:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сергач
05:21
05:23
492 км.
8 ч. 11 мин.
Канаш
07:10
08:00
616 км.
10 ч. 0 мин.
Чебоксары
10:20
684 км.
13 ч. 10 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Пока ехала поджарилась хорошенько. В поезде почему-то очень сильно работал обогрев (хотя на улице было не так и холодно), но при этом вообще не работала вентиляция. В скором времени дышать было просто нечем, приоткрывали форточки.
Мне понравилась работа персонала и в целом та атмосфера которая была в вагоне. Проводница не сказать что очень приветливая, но как минимум не спорит и улыбается время от времени.
Странно что не было розеток в нашем вагоне, брала КУПЕ. Если отдельно оценивать работу персонала по десятибальной шкале, то я поставлю твердую 8.
С попутчиками не повезло. Попался пьяный мужчина, который дышал перегаром пол дороги. А я вообще не переношу этот запах. И было ночью жарко, печка сильно грела.
Хороший поезд. Проводницы приветливые. Все понравилось, отношение очень хорошее к пассажирам. Из недостатков могу только сказать, что было многовато пыли в поезде. На верхних полках, когда садились слой….