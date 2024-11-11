Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 228С Адлер — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Маршрут следования поезда 228С Адлер — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
08:22
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
08:34
08:36
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
08:56
09:09
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
09:35
09:40
37 км.
1 ч. 13 мин.
Лазаревская
10:28
10:35
69 км.
2 ч. 6 мин.
Туапсе
11:15
11:43
96 км.
2 ч. 53 мин.
Хадыженская
13:07
13:09
145 км.
4 ч. 45 мин.
Белореченская
14:21
14:58
193 км.
5 ч. 59 мин.
Курганная
15:58
16:02
250 км.
7 ч. 36 мин.
Армавир Туапсинский
Армавир-2
16:41
16:59
290 км.
8 ч. 19 мин.
Кавказская
18:01
18:33
352 км.
9 ч. 39 мин.
Тихорецкая
19:27
19:31
410 км.
11 ч. 5 мин.
Кущевка
20:58
21:04
497 км.
12 ч. 36 мин.
Ростов
Главный
22:30
22:50
571 км.
14 ч. 8 мин.
Новочеркасск
23:50
23:52
609 км.
15 ч. 28 мин.
Шахтная
00:40
00:42
645 км.
16 ч. 18 мин.
Сулин
01:09
01:11
663 км.
16 ч. 47 мин.
Зверево
01:33
01:35
678 км.
17 ч. 11 мин.
Лихая
01:57
02:11
694 км.
17 ч. 35 мин.
Каменская
02:38
02:40
713 км.
18 ч. 16 мин.
Миллерово
03:34
03:36
779 км.
19 ч. 12 мин.
Кутейниково
04:29
04:31
834 км.
20 ч. 7 мин.
Россошь
06:02
06:18
936 км.
21 ч. 40 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
07:56
08:00
1024 км.
23 ч. 34 мин.
Придача
Воронеж-Южный
09:03
09:10
1099 км.
1 д. 0 ч. 41 мин.
Липецк
12:03
12:07
1210 км.
1 д. 3 ч. 41 мин.
Елец
13:18
13:49
1280 км.
1 д. 4 ч. 56 мин.
Ефремов
15:13
15:15
1346 км.
1 д. 6 ч. 51 мин.
Волово
16:10
16:12
1392 км.
1 д. 7 ч. 48 мин.
Жданка
16:41
16:43
1417 км.
1 д. 8 ч. 19 мин.
Узловая 1
Московской жд
17:06
17:10
1439 км.
1 д. 8 ч. 44 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
21:46
1636 км.
1 д. 13 ч. 24 мин.
