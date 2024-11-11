Маршрут следования поезда 229Х Москва — Тамбов на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Тамбов с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
12:19
0 км.
0 ч. 0 мин.
Урусово
18:02
18:04
279 км.
5 ч. 43 мин.
Троекурово
18:17
18:19
289 км.
5 ч. 58 мин.
Раненбург
18:42
18:44
313 км.
6 ч. 23 мин.
Богоявленск
19:06
19:09
335 км.
6 ч. 47 мин.
Мичуринск
Уральский
19:50
20:38
376 км.
7 ч. 31 мин.
Тамбов 1
21:45
441 км.
9 ч. 26 мин.
