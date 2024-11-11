Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 231М Москва — Ейск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Ейск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
22:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Калуга 1
00:47
01:22
157 км.
2 ч. 42 мин.
Алексин
02:22
02:24
208 км.
4 ч. 17 мин.
Тула Вяземская
Ряжский Вокзал
03:50
03:52
256 км.
5 ч. 45 мин.
Узловая 1
Московской жд
04:49
04:53
300 км.
6 ч. 44 мин.
Ефремов
06:36
06:38
392 км.
8 ч. 31 мин.
Елец
08:12
08:44
458 км.
10 ч. 7 мин.
Липецк
10:08
10:26
528 км.
12 ч. 3 мин.
Придача
Воронеж-Южный
12:52
13:00
639 км.
14 ч. 47 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
14:15
14:20
714 км.
16 ч. 10 мин.
Россошь
16:06
16:21
802 км.
18 ч. 1 мин.
Кутейниково
19:25
19:27
904 км.
21 ч. 20 мин.
Миллерово
20:15
20:37
959 км.
22 ч. 10 мин.
Каменская
21:37
21:39
1025 км.
23 ч. 32 мин.
Лихая
22:05
22:19
1044 км.
1 д. 0 ч. 0 мин.
Зверево
22:52
22:54
1060 км.
1 д. 0 ч. 47 мин.
Сулин
23:13
23:15
1075 км.
1 д. 1 ч. 8 мин.
Шахтная
23:54
23:56
1093 км.
1 д. 1 ч. 49 мин.
Новочеркасск
00:29
00:31
1129 км.
1 д. 2 ч. 24 мин.
Первомайская
01:52
02:28
1173 км.
1 д. 3 ч. 47 мин.
Староминская-Тимашевск
03:53
04:34
1259 км.
1 д. 5 ч. 48 мин.
Старощербиновская
05:16
05:18
1293 км.
1 д. 7 ч. 11 мин.
Александровск
05:46
05:48
1312 км.
1 д. 7 ч. 41 мин.
Ейск
06:10
1324 км.
1 д. 8 ч. 5 мин.
