Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 232Г Москва — Ижевск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Ижевск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
01:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сергач
10:45
10:47
492 км.
9 ч. 25 мин.
Канаш
12:58
13:13
616 км.
11 ч. 38 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
15:31
15:37
723 км.
14 ч. 11 мин.
Вятские Поляны
17:34
17:36
851 км.
16 ч. 14 мин.
Кизнер
18:10
18:11
881 км.
16 ч. 50 мин.
Можга
18:51
18:53
927 км.
17 ч. 31 мин.
Агрыз
19:45
19:47
977 км.
18 ч. 25 мин.
Ижевск
20:28
1009 км.
19 ч. 8 мин.
