Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 232М Москва — Ижевск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Ижевск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
01:02
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сергач
09:22
09:24
492 км.
8 ч. 20 мин.
Канаш
11:11
11:25
616 км.
10 ч. 9 мин.
Зеленый Дол
12:45
12:47
693 км.
11 ч. 43 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
13:23
13:28
725 км.
12 ч. 21 мин.
Кукмор
15:47
15:52
845 км.
14 ч. 45 мин.
Вятские Поляны
16:02
16:06
853 км.
15 ч. 0 мин.
Кизнер
16:50
16:52
883 км.
15 ч. 48 мин.
Агрыз
18:32
18:34
979 км.
17 ч. 30 мин.
Ижевск
19:15
1011 км.
18 ч. 13 мин.
