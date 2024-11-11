Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 232С Ейск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ейск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ейск
10:03
0 км.
0 ч. 0 мин.
Александровск
10:26
10:28
12 км.
0 ч. 23 мин.
Старощербиновская
10:55
10:57
31 км.
0 ч. 52 мин.
Староминская-Тимашевск
11:52
12:32
65 км.
1 ч. 49 мин.
Первомайская
14:21
15:06
151 км.
4 ч. 18 мин.
Новочеркасск
16:30
16:32
195 км.
6 ч. 27 мин.
Шахтная
17:05
17:07
231 км.
7 ч. 2 мин.
Сулин
17:33
17:35
249 км.
7 ч. 30 мин.
Зверево
17:54
17:56
264 км.
7 ч. 51 мин.
Лихая
18:18
18:37
280 км.
8 ч. 15 мин.
Каменская
19:04
19:06
299 км.
9 ч. 1 мин.
Миллерово
20:00
20:02
365 км.
9 ч. 57 мин.
Кутейниково
20:54
20:56
420 км.
10 ч. 51 мин.
Россошь
22:32
22:48
522 км.
12 ч. 29 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
00:31
00:36
610 км.
14 ч. 28 мин.
Придача
Воронеж-Южный
01:40
01:50
685 км.
15 ч. 37 мин.
Липецк
04:26
05:06
796 км.
18 ч. 23 мин.
Елец
06:19
06:50
866 км.
20 ч. 16 мин.
Ефремов
08:12
08:14
932 км.
22 ч. 9 мин.
Узловая 1
Московской жд
09:59
10:03
1024 км.
23 ч. 56 мин.
Тула Вяземская
Ряжский Вокзал
10:50
11:04
1068 км.
1 д. 0 ч. 47 мин.
Алексин
12:12
12:14
1116 км.
1 д. 2 ч. 9 мин.
Калуга 1
13:15
13:50
1167 км.
1 д. 3 ч. 12 мин.
Москва
Киевский Вокзал
16:15
1324 км.
1 д. 6 ч. 12 мин.
