Маршрут следования поезда 233А Мурманск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Мурманск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Мурманск
13:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кола
13:43
13:45
9 км.
0 ч. 18 мин.
Оленегорск
15:43
15:53
93 км.
2 ч. 18 мин.
Апатиты 1
17:08
17:18
156 км.
3 ч. 43 мин.
Африканда
17:52
17:53
184 км.
4 ч. 27 мин.
Полярные Зори
18:15
18:18
198 км.
4 ч. 50 мин.
Кандалакша
18:47
19:12
221 км.
5 ч. 22 мин.
Княжая
20:06
20:11
258 км.
6 ч. 41 мин.
Чупа
21:28
21:31
325 км.
8 ч. 3 мин.
Лоухи
22:01
22:06
346 км.
8 ч. 36 мин.
Энгозеро
22:51
22:53
397 км.
9 ч. 26 мин.
Кемь
00:25
00:40
494 км.
11 ч. 0 мин.
Беломорск
01:45
01:50
541 км.
12 ч. 20 мин.
Надвоицы
03:26
03:28
617 км.
14 ч. 1 мин.
Сегежа
03:52
03:55
633 км.
14 ч. 27 мин.
Медвежья Гора
05:40
05:55
726 км.
16 ч. 15 мин.
Кондопога
07:41
07:44
804 км.
18 ч. 16 мин.
Петрозаводск
08:47
09:12
851 км.
19 ч. 22 мин.
Свирь
11:01
11:31
944 км.
21 ч. 36 мин.
Подпорожье
11:47
11:49
949 км.
22 ч. 22 мин.
Лодейное Поле
12:25
12:30
982 км.
23 ч. 0 мин.
Волховстрой 2
14:05
14:07
1093 км.
1 д. 0 ч. 40 мин.
Чудово-Московское
15:58
16:02
1189 км.
1 д. 2 ч. 33 мин.
Малая Вишера
16:34
16:35
1232 км.
1 д. 3 ч. 9 мин.
Окуловка
18:46
18:47
1313 км.
1 д. 5 ч. 21 мин.
Бологое-Московское
19:35
19:48
1383 км.
1 д. 6 ч. 10 мин.
Москва Октябрьская
Ленинградский Вокзал
00:15
1703 км.
1 д. 10 ч. 50 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Мурманск → Москва Распечатать расписание поезда