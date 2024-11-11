Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 233Г Ижевск — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 233Г Ижевск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ижевск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ижевск
03:22
0 км.
0 ч. 0 мин.
Агрыз
04:04
04:06
32 км.
0 ч. 42 мин.
Можга
05:04
05:06
82 км.
1 ч. 42 мин.
Вятские Поляны
06:34
06:35
157 км.
3 ч. 12 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
08:47
08:53
285 км.
5 ч. 25 мин.
Канаш
11:08
11:10
392 км.
7 ч. 46 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
21:29
1008 км.
18 ч. 7 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Ижевск → Москва Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Общее впечатление осталось от поездки негативное. Потому что вагон отапливался почему-то только наполовину и это ДИКО меня бесило потому что я была как раз в той половине которая не отапливалась. Проводница сказала что вагон старый и ничего поделать нельзя. Как брать деньги – так всю стоимость. А как обеспечить нормальный комфорт всем пассажирам одинаково во время поездки – так нет!
Староватенький поезд, но ехать можно)))) Прям настальжи взяла когда увидел эти стаканы с железными подстаканниками для чая)))) Чуть ли не детство вспомнил.
В соседнем купе ехало много детей, которые на протяжении буквально всей поездки не давали спокойно отдохнуть и орали за стенкой. Раз в пол часа стабильно кто-то плакал, кто-то на кого-то кричал. Не поездка а сумасшедший дом.
Ехали в 7 вагоне и было очень холодно. Почему вагон нормально не отапливается, когда за коном -18 я пониятия не имею. Как температура высокая, так палят на всю катушку. А когда действительно нужно нормально протопить, чтобы в вагоне было тепло, так нет.
Проводница прекрасная женщина. Вагон – не самый свежий, но тоже ехать можно. Белье выдали белоснежное, даже пахло кондиционером. Впервые в поезде выдали такое свежее белье!!! Из-за старости по вагону гуляли всякие неприятные запахи.