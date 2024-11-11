Маршрут следования и продажа билетов
10:10
1 д. 10 ч. 25 мин.
20:35
15
Маршрут следования поезда 233М Москва — Новороссийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Новороссийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
10:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Милославское
15:27
15:29
266 км.
5 ч. 17 мин.
Богоявленск
16:33
16:35
332 км.
6 ч. 23 мин.
Мичуринск
Воронежский
17:20
17:32
372 км.
7 ч. 10 мин.
Грязи
Воронежские
18:29
18:49
428 км.
8 ч. 19 мин.
Придача
Воронеж-Южный
21:10
21:15
533 км.
11 ч. 0 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
23:40
00:04
608 км.
13 ч. 30 мин.
Россошь
01:40
02:11
696 км.
15 ч. 30 мин.
Лихая
08:18
08:32
925 км.
22 ч. 8 мин.
Первомайская
13:48
14:23
1040 км.
1 д. 3 ч. 38 мин.
Тимашевская
17:10
17:12
1221 км.
1 д. 7 ч. 0 мин.
Протока
18:24
18:26
1297 км.
1 д. 8 ч. 14 мин.
Крымская
19:12
19:17
1334 км.
1 д. 9 ч. 2 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
19:50
20:05
1362 км.
1 д. 9 ч. 40 мин.
Новороссийск
20:35
1376 км.
1 д. 10 ч. 25 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Новороссийск Распечатать расписание поезда