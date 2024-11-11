Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 234Г Москва — Ижевск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 234Г Москва — Ижевск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Ижевск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
01:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Канаш
11:40
11:54
616 км.
10 ч. 10 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
14:08
14:15
723 км.
12 ч. 38 мин.
Можга
18:12
18:14
927 км.
16 ч. 42 мин.
Агрыз
19:05
19:12
977 км.
17 ч. 35 мин.
Ижевск
20:00
1009 км.
18 ч. 30 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Хороший поезд, вежливый персонал. Недостаток считаю только один – ночью поддувало из окна и мне за поездку надуло в ухо. Потом два дня капала, очень болело.
Было приятно проехать в таком поезде. Везде было чисто, проводница молодая девушка, вежливая и приветливая. Старалась угодить каждому пассажиру. Звали вроде Елена.
Всем привет! Поездка прошла очень хорошо. Вежливая проводница и хорошее постельное белье. Люблю этот поезд за то, что посадка ночью и дорога пролетает очень быстро. Зашел в поезд, лег спать, проснулся и уже пол дороги прошло)))
Хороший поезд. Вагоны не новые, но приличные. Если бы еще биотуалеты поставили, то было бы прекрасно просто все. А так – перед остановками закрывают.
Ехала в Ижевск с мамой и дочкой. Поездка прошла хорошо. При посадке опоздать невозможно, так как в Москве ночью пробок нет и добираешься быстро.