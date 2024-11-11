Маршрут следования и продажа билетов
09:50
1 д. 5 ч. 8 мин.
14:58
17
Маршрут следования поезда 234С Новороссийск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новороссийск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новороссийск
09:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
10:19
10:24
14 км.
0 ч. 29 мин.
Крымская
11:00
11:05
42 км.
1 ч. 10 мин.
Протока
12:04
12:06
79 км.
2 ч. 14 мин.
Тимашевская
13:17
13:19
155 км.
3 ч. 27 мин.
Ростов
Главный
16:14
16:58
340 км.
6 ч. 24 мин.
Лихая
20:31
20:48
450 км.
10 ч. 41 мин.
Россошь
00:51
01:08
679 км.
15 ч. 1 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
02:42
03:18
767 км.
16 ч. 52 мин.
Придача
Воронеж-Южный
04:19
04:25
842 км.
18 ч. 29 мин.
Грязи
Воронежские
06:25
06:40
947 км.
20 ч. 35 мин.
Мичуринск
Воронежский
07:30
07:42
1003 км.
21 ч. 40 мин.
Богоявленск
08:26
08:28
1043 км.
22 ч. 36 мин.
Милославское
09:38
09:40
1109 км.
23 ч. 48 мин.
Павелец-Тульский
10:12
10:30
1136 км.
1 д. 0 ч. 22 мин.
Узуново
11:52
12:17
1229 км.
1 д. 2 ч. 2 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
14:58
1374 км.
1 д. 5 ч. 8 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Поездкой довольна. Разбудили за 20 минут до моей станции, очень вежливые проводницы. Билеты даже 2 раза проверяли, не знаю с чем это связано. В вагоне всегда была комфортная температура воздуха. Включали автоматически кондиционер.
С пассажирами не повезло. Ехали какие-то мужланы, которые были еще и подвыпившие. Видимо с отдыха. Насколько же они себя вели как свиньи!!! Проводница уже не знала как успокоить, один раз даже наряд полиции приходил.
В вагоне по дороге постоянно что-то грохотало, особенно было невозможно нормально поспать ночью. Ехала и не могла нормально заснуть. Тук, тук, тук. Чтоб вас там всех. Подрегулируйте свой вагон, весь разболтался и расшатался.
Отношение проводницы меня просто огорошило. Такое чувство что я ей подружка! Фамильярность себе позволяла, даже подкалывала. Хотелось просто вмазать ей пощечину!!! Вообще безтактность!!!
В вагоне было чисто и комфортно. Проводницы убирались во время поездки много раз. Проводили также влажную уборку. Туалет был в полном порядке. Проблема была только с тем, что вагон старый и люди которые ходили в туалет (у меня было место недалеко от него) не закрывали дверь (она плохо закрывалась) и просто ее прикрывали. И когда поезд разгонялся и притормаживал – эта незакрытая дверца постоянно стучала. Под конец дороги было невыносимо это слышать..