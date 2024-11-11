Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 238А Выборг — Сортавала.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 238А Выборг — Сортавала на карте со всеми остановками
Расписание поезда Выборг — Сортавала с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Выборг
10:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Яккима
12:19
12:21
115 км.
2 ч. 19 мин.
Сортавала
12:58
149 км.
2 ч. 58 мин.
