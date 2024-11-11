Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 239Г Москва — Саратов. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 239Г Москва — Саратов на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Саратов с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
23:59
0 км.
0 ч. 0 мин.
Узуново
02:36
03:02
145 км.
2 ч. 37 мин.
Павелец-Тульский
04:54
05:00
238 км.
4 ч. 55 мин.
Топиллы
05:14
05:30
247 км.
5 ч. 15 мин.
Спасское
05:44
06:06
258 км.
5 ч. 45 мин.
Милославское
06:15
06:20
265 км.
6 ч. 16 мин.
Гротовский
06:30
06:34
272 км.
6 ч. 31 мин.
Урусово
06:45
06:47
279 км.
6 ч. 46 мин.
Троекурово
07:00
07:02
289 км.
7 ч. 1 мин.
Раненбург
07:23
07:25
313 км.
7 ч. 24 мин.
Богоявленск
07:48
07:50
335 км.
7 ч. 49 мин.
Мичуринск
Уральский
08:30
09:07
376 км.
8 ч. 31 мин.
Тамбов 1
10:20
10:25
441 км.
10 ч. 21 мин.
Платоновка
11:06
11:08
476 км.
11 ч. 7 мин.
Кирсанов
11:56
11:58
528 км.
11 ч. 57 мин.
Умет
12:26
12:28
546 км.
12 ч. 27 мин.
Тамала
12:52
12:54
565 км.
12 ч. 53 мин.
Вертуновская
13:19
13:21
588 км.
13 ч. 20 мин.
Ртищево 1
13:55
14:25
612 км.
13 ч. 56 мин.
Аткарск
16:00
16:02
705 км.
16 ч. 1 мин.
Саратов 1
Пассажирский
17:34
782 км.
17 ч. 35 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Саратов Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Если вы ждете какого-то супер комфорта, то можете о нем забыть, тут его нет. Но как-бы и не стоит ожидать, потому что цена полностью соответствует качеству. Меня лично все устраивает.
Мне поезд понравился. Ехала в 3 вагоне. У нас был рабочий кондиционер и приветливая проводница. Все пожелания выполняла быстро и с улыбкой. Также все было нормально с туалетами, работали и были относительно чистыми.
Обычный поезд, среднестатистический с этого направления. У меня претензий ни к персоналу, ни к руководству нет. Было единственное неудобство связанное с пассажирами, которые громко разговаривали, когда я пыталась поспать.
Проводница просто ужас!!! Нахамила, свои обязаности не делала и мне показалось даже, что она была выпившая. Позор!!!
Все более-менее понравилось, кроме того, что проводница не напоминает, когда подходит твоя станция. Чуть не профукала свою остановку.