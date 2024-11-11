Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 239С Саратов — Москва. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 239С Саратов — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Саратов — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Саратов 1
Пассажирский
22:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Аткарск
23:55
23:57
77 км.
1 ч. 25 мин.
Ртищево 1
01:31
02:01
170 км.
3 ч. 1 мин.
Вертуновская
02:28
02:32
194 км.
3 ч. 58 мин.
Тамала
03:00
03:02
217 км.
4 ч. 30 мин.
Умет
03:22
03:24
236 км.
4 ч. 52 мин.
Кирсанов
03:42
03:44
254 км.
5 ч. 12 мин.
Платоновка
04:31
04:33
306 км.
6 ч. 1 мин.
Тамбов 1
05:13
05:24
341 км.
6 ч. 43 мин.
Мичуринск
Уральский
06:40
07:14
406 км.
8 ч. 10 мин.
Богоявленск
08:08
08:10
447 км.
9 ч. 38 мин.
Раненбург
08:33
08:39
469 км.
10 ч. 3 мин.
Заново
08:52
08:54
480 км.
10 ч. 22 мин.
Троекурово
09:07
09:09
492 км.
10 ч. 37 мин.
Гротовский
09:29
09:31
510 км.
10 ч. 59 мин.
Узуново
11:33
11:59
637 км.
13 ч. 3 мин.
Москва
Павелецкий Вокзал
14:35
782 км.
16 ч. 5 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Саратов → Москва Распечатать расписание поезда