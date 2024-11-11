Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 239Щ Москва — Полоцк. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 239Щ Москва — Полоцк на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Полоцк с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Белорусский Вокзал
23:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Вязьма
02:35
03:04
215 км.
2 ч. 55 мин.
Смоленск
Центральный
05:02
05:46
367 км.
5 ч. 22 мин.
Голынки
06:34
06:36
409 км.
6 ч. 54 мин.
Рудня
06:56
06:58
431 км.
7 ч. 16 мин.
Лиозно
07:19
07:21
449 км.
7 ч. 39 мин.
Витебск
07:57
08:30
492 км.
8 ч. 17 мин.
Летцы
08:53
08:55
508 км.
9 ч. 13 мин.
Шумилино
09:23
09:25
530 км.
9 ч. 43 мин.
Полоцк
10:12
586 км.
10 ч. 32 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Полоцк Распечатать расписание поезда