Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 249М Москва — Старый Оскол.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 249М Москва — Старый Оскол на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Старый Оскол с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
17:09
0 км.
0 ч. 0 мин.
Узловая 1
Московской жд
22:01
22:05
200 км.
4 ч. 52 мин.
Ефремов
00:05
00:07
292 км.
6 ч. 56 мин.
Елец
01:35
02:11
358 км.
8 ч. 26 мин.
Касторная-Новая
04:01
04:11
453 км.
10 ч. 52 мин.
Старый Оскол
05:15
508 км.
12 ч. 6 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Старый Оскол Распечатать расписание поезда
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Добрый день. Прекрасный поезд, хорошие проводницы. Я ехала на верхней полке. Полка широкая, но был небольшой недостаток – не было отдельной розетки для пассажиров на верхних полках. Поэтому приходилось просить периодически всунуть зарядку в розетку ниже. Лично мне неудобно было постоянно дергать попутчиков.
Никогда не берите в поезде места рядом с туалетом. Только если вы глухой. В моем случае не было выбора – были свободны только эти места. И поэтому я взял именно их. Как результат – вообще не выспался. Постоянно ходили и хлопали дверьми….. .
Поезд не понравился, прежде всего тем, что в нем ничего нет. Ни кофе тебе, ни чая, ничего. Я раньше думала, что во всех поездах это есть всегда. Ошибалась.
Ехал 8 января, на улице дикий мороз. В вагоне было прохладно, верхнюю одежду не снимал. По ощущениям – градусов 18 было. Проводница правда молодец, очень вежливая девушка.
Поездка прошла замечательно. Мне лично вообще все Понравилось! В вагоне было тепло и уютно, проводница у нас вообще была золото! Все показала, рассказала, всегда с улыбкой и очень внимательная.