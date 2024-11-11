Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 251Х Москва — Новозыбков на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Новозыбков с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Киевский Вокзал
09:44
0 км.
0 ч. 0 мин.
Бекасово 1
10:43
10:45
57 км.
0 ч. 59 мин.
Обнинское
11:19
11:21
97 км.
1 ч. 35 мин.
Малоярославец
11:36
11:38
109 км.
1 ч. 52 мин.
Калуга
Сергиев Скит
12:20
12:22
165 км.
2 ч. 36 мин.
Воротынск
12:33
12:35
174 км.
2 ч. 49 мин.
Сухиничи
Главные
13:25
13:55
237 км.
3 ч. 41 мин.
Брянск Орловский
15:20
15:55
346 км.
5 ч. 36 мин.
Брянск-Льговский
Брянск-2
16:08
16:10
351 км.
6 ч. 24 мин.
Выгоничи
16:36
16:38
376 км.
6 ч. 52 мин.
Почеп
17:26
17:32
421 км.
7 ч. 42 мин.
Унеча
18:29
18:49
474 км.
8 ч. 45 мин.
Клинцы
20:03
20:11
506 км.
10 ч. 19 мин.
Новозыбков
20:46
536 км.
11 ч. 2 мин.
