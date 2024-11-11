Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 262М Москва — Чебоксары.
Маршрут следования поезда 262М Москва — Чебоксары на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Чебоксары с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Курский Вокзал
12:43
0 км.
0 ч. 0 мин.
Владимир
16:34
17:00
176 км.
3 ч. 51 мин.
Ильино
19:28
19:30
330 км.
6 ч. 45 мин.
Дзержинск
19:58
20:00
363 км.
7 ч. 15 мин.
Сергач
23:49
23:51
512 км.
11 ч. 6 мин.
Канаш
01:35
02:12
636 км.
12 ч. 52 мин.
Чебоксары
04:10
704 км.
15 ч. 27 мин.
