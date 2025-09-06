Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 263М Москва — Старый Оскол.
21:42
11 ч. 38 мин.
09:20
Маршрут следования поезда 263М Москва — Старый Оскол на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Старый Оскол с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Павелецкий Вокзал
21:42
0 км.
0 ч. 0 мин.
Ожерелье
23:35
00:02
110 км.
1 ч. 53 мин.
Узловая 1
Московской жд
01:44
01:48
202 км.
4 ч. 2 мин.
Ефремов
03:38
03:40
294 км.
5 ч. 56 мин.
Елец
05:12
05:45
360 км.
7 ч. 30 мин.
Касторная-Новая
07:51
08:06
455 км.
10 ч. 9 мин.
Старый Оскол
09:20
510 км.
11 ч. 38 мин.
