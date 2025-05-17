Маршрут следования поезда 263В Великие Луки — Себеж на карте со всеми остановками
Расписание поезда Великие Луки — Себеж с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Великие Луки
10:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Воробецкая
10:21
10:23
7 км.
0 ч. 11 мин.
Новосокольники
10:43
10:45
26 км.
0 ч. 33 мин.
Выдумка
10:54
10:56
33 км.
0 ч. 44 мин.
Маево
11:11
11:13
47 км.
1 ч. 1 мин.
Забелье
11:24
11:26
57 км.
1 ч. 14 мин.
Пустошка
11:40
11:42
72 км.
1 ч. 30 мин.
Брыканово
11:52
11:54
81 км.
1 ч. 42 мин.
Нащекино
12:03
12:05
90 км.
1 ч. 53 мин.
Идрица
12:16
12:18
101 км.
2 ч. 6 мин.
Заваруйка
12:29
12:31
110 км.
2 ч. 19 мин.
Себеж
12:46
127 км.
2 ч. 36 мин.
