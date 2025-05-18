Маршрут следования и продажа билетов
15:20
2 ч. 35 мин.
17:55
12
Маршрут следования поезда 264В Себеж — Великие Луки на карте со всеми остановками
Расписание поезда Себеж — Великие Луки с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Себеж
15:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Заваруйка
15:35
15:37
17 км.
0 ч. 15 мин.
Идрица
15:47
15:49
26 км.
0 ч. 27 мин.
Нащекино
16:00
16:02
37 км.
0 ч. 40 мин.
Брыканово
16:11
16:13
46 км.
0 ч. 51 мин.
Пустошка
16:23
16:25
55 км.
1 ч. 3 мин.
Забелье
16:39
16:41
70 км.
1 ч. 19 мин.
Маево
16:52
16:54
80 км.
1 ч. 32 мин.
Выдумка
17:10
17:12
94 км.
1 ч. 50 мин.
Новосокольники
17:20
17:22
101 км.
2 ч. 0 мин.
Воробецкая
17:43
17:45
120 км.
2 ч. 23 мин.
Великие Луки
17:55
127 км.
2 ч. 35 мин.
