Маршрут следования и продажа билетов
16:55
1 д. 2 ч. 15 мин.
19:10
Маршрут следования поезда 266Э Новороссийск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новороссийск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новороссийск
16:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
17:21
17:25
14 км.
0 ч. 26 мин.
Крымская
17:55
17:58
42 км.
1 ч. 0 мин.
Абинская
18:13
18:15
53 км.
1 ч. 18 мин.
Краснодар 1
19:57
20:04
121 км.
3 ч. 2 мин.
Брюховецкая
21:28
21:30
207 км.
4 ч. 33 мин.
Каневская
21:58
22:00
239 км.
5 ч. 3 мин.
Староминская-Тимашевск
22:43
22:45
286 км.
5 ч. 48 мин.
Ростов
Главный
00:11
00:32
377 км.
7 ч. 16 мин.
Новочеркасск
01:34
01:36
415 км.
8 ч. 39 мин.
Шахтная
02:23
02:25
451 км.
9 ч. 28 мин.
Сулин
02:53
02:55
469 км.
9 ч. 58 мин.
Россошь
07:37
07:52
727 км.
14 ч. 42 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
09:18
09:22
815 км.
16 ч. 23 мин.
Придача
Воронеж-Южный
10:28
10:32
890 км.
17 ч. 33 мин.
Грязи
Воронежские
12:17
12:35
995 км.
19 ч. 22 мин.
Мичуринск
Воронежский
13:13
13:18
1051 км.
20 ч. 18 мин.
Рязань 2
16:13
16:18
1249 км.
23 ч. 18 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
19:10
1430 км.
1 д. 2 ч. 15 мин.
