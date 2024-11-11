Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 266М Москва — Новороссийск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
11:00
1 д. 2 ч. 2 мин.
13:02
19
Маршрут следования поезда 266М Москва — Новороссийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Новороссийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
11:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Рязань 2
13:17
13:22
181 км.
2 ч. 17 мин.
Мичуринск
Воронежский
15:39
15:44
379 км.
4 ч. 39 мин.
Грязи
Воронежские
16:28
16:47
435 км.
5 ч. 28 мин.
Придача
Воронеж-Южный
18:32
18:37
540 км.
7 ч. 32 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
19:52
20:02
615 км.
8 ч. 52 мин.
Россошь
21:38
21:54
703 км.
10 ч. 38 мин.
Сулин
02:20
02:22
961 км.
15 ч. 20 мин.
Шахтная
03:04
03:06
979 км.
16 ч. 4 мин.
Новочеркасск
03:41
03:43
1015 км.
16 ч. 41 мин.
Ростов
Главный
04:31
04:49
1053 км.
17 ч. 31 мин.
Староминская-Тимашевск
06:14
06:16
1144 км.
19 ч. 14 мин.
Каневская
06:56
06:58
1191 км.
19 ч. 56 мин.
Брюховецкая
07:25
07:27
1223 км.
20 ч. 25 мин.
Краснодар 1
09:25
09:42
1309 км.
22 ч. 25 мин.
Абинская
11:18
11:20
1377 км.
1 д. 0 ч. 18 мин.
Крымская
11:37
11:42
1388 км.
1 д. 0 ч. 37 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
12:14
12:32
1416 км.
1 д. 1 ч. 14 мин.
Новороссийск
13:02
1430 км.
1 д. 2 ч. 2 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Не понравился персонал. Проводницы были какие-то в состоянии как будто до этого ночью на дискотеке провели. Вялые, мало разговаривали, почти все время сидели у себя. Уборки в вагоне не было за всю поездку ни разу. Пока не сделала замечание – в туалете бумага так и не появилась.
Ехал в 3 вагоне. Было очень холодно даже мне, хотя я не мерзляк. Жена очень замерзла. По ощущениям в вагоне было 17-18 градусов. Хотя печка немного и топила, этого было недостаточно.
Отличный на мой взгляд поезд. Внутри было чисто и приятно ехать. Еда в поезде не очень, попросила сделать чаю, так даже нормального печенья не было в продаже.
Некомфортно было ехать потому что весь вагон был набит людьми и в середине дороги просто дышать нечем стало. Вентиляция почти не работала. Духота полнейшая.
Доброе утро. Благодарю за поездку, которая прошла замечательно. За ту цену которую вы платите – условия очень даже хорошие. Только не стоит брать билет рядом с туалетом потому что это чревато постоянным беспокойством.
Ужасные поезда 266,ехала до Воронежа и обратно.Замерзла очень сильно,и лежу сейчас с простудой.Спала полностью одетая,даже шарф пришлось надеть.Было бы очень хорошо если бы как и положено в вагонах было +20 +24,а то это совсем не дело,людей морозить. В туалете горячей воды не было совсем,даже умыться никак,это ужас.