Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 268Ч Великие Луки — Москва.
10:55
8 ч. 34 мин.
19:29
9
Маршрут следования поезда 268Ч Великие Луки — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Великие Луки — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Великие Луки
10:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Жижица
11:41
11:43
48 км.
0 ч. 46 мин.
Старая Торопа
12:02
12:04
67 км.
1 ч. 7 мин.
Западная Двина
12:29
12:31
92 км.
1 ч. 34 мин.
Земцы
12:50
12:52
110 км.
1 ч. 55 мин.
Оленино
13:55
13:57
178 км.
3 ч. 0 мин.
Ржев-Балтийский
14:40
14:45
229 км.
3 ч. 45 мин.
Волоколамск
16:33
17:00
332 км.
5 ч. 38 мин.
Москва
Рижский Вокзал
19:29
440 км.
8 ч. 34 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Уютный поезд. Конечно не новый и не люкс класса, но вполне можно ехать и наслаждаться поездкой. Проводницы были приветливыми и улыбающимися. По дороге был момент когда нужна была помощь – я обратилась и мне помогли. Спасибо им большое!
Мне поезд понравился. Очень тепло было ехать, но и не душно. Проводница всегда была рядом и доступна в любой момента. Даже начальник поезда проходил спрашивал как дела и все ли ок.
Ехала с дочкой 2.05.2020 на этом поезде. Спасибо проводнице Оксане за то что дала книжку с картинками, мы пол дороги рассматривали её. Дочка перенесла поездку хорошо.
Замечательный поезд. Сама по себе поездка немного утомила, потому что я не люблю долгие поездки (больше 2 часов). В вагоне было чисто и хорошо.
Всем добрый день. Поезд меня порадовал на этот раз. В частности в туалете было все необходимое и самое важное что было чисто. Не как в прошлый раз когда я на нем ехала и попала в очень старый вагон. Как видно иногда может неповезти. Билет стоит не дорого. Рекомендую.