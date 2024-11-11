Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 271Г Казань — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 271Г Казань — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Казань — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Казань
Пассажирская
16:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Зеленый Дол
17:33
17:34
34 км.
1 ч. 3 мин.
Канаш
19:24
19:38
111 км.
2 ч. 54 мин.
Вурнары
20:10
20:12
144 км.
3 ч. 40 мин.
Шумерля
20:41
20:43
177 км.
4 ч. 11 мин.
Пильна
21:09
21:11
208 км.
4 ч. 39 мин.
Сергач
21:36
21:39
234 км.
5 ч. 6 мин.
Бобыльская
22:45
22:47
314 км.
6 ч. 15 мин.
Арзамас 2
23:13
23:15
339 км.
6 ч. 43 мин.
Навашино
00:48
00:50
444 км.
8 ч. 18 мин.
Муром 1
01:07
01:09
455 км.
8 ч. 37 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
05:30
729 км.
13 ч. 0 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Попался какой-то старый и вонючий вагон. Было мало кислорода, вентиляция плохо работало. Невыносимо душно было. По дороге вагон сильно раскачивало. Много раз ездила в этом направлении такого раньше не было. Значит дело в самом вагоне!!! Как можно такие большие деньги ставить за такие условия перевозки!!!!!!
Отстой полный а не поезд. Еле тянется. Вагоны говно. Все скрипит. Туалет работает с перебоями. Цена вообще космос! Единственное что было нормальное в этом поезде – это проводница. Видно что профессионал. Улыбается, приятная в общении и все знает.
Две розетки на вагон. Очередь около каждой на зарядку телефона. Проводница в мыле носится туда сюда. Кругом орут какие-то дети. Вагон не первой свежести. Вот реалии которые вы получите когда выберите этот поезд для поездки.
Купе на мой взгляд немного тесновато. Полки не такие широкие как бывают в некоторых других вагонах. Иногда приходилось открывать двери для проветривания, потому что вентиляция работала не особо хорошо.
Решила взбить подушку – позже пожалела. Столько пыли я давно не видела. Летала по всему купе еще минут 10 потом. Матрасы старые и не удобные. Может быть стоит задуматься над тем чтобы поменять их за такие деньги!? Билет стоит дорого. Поездка прошла нормально.