Маршрут следования поезда 272М Москва — Казань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Казань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
16:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Вековка
19:55
20:21
199 км.
3 ч. 40 мин.
Муром 1
21:19
21:21
275 км.
5 ч. 4 мин.
Навашино
21:37
21:39
286 км.
5 ч. 22 мин.
Арзамас 2
22:58
23:00
391 км.
6 ч. 43 мин.
Бобыльская
23:26
23:27
416 км.
7 ч. 11 мин.
Сергач
00:38
00:40
496 км.
8 ч. 23 мин.
Пильна
01:07
01:09
522 км.
8 ч. 52 мин.
Шумерля
01:33
01:35
553 км.
9 ч. 18 мин.
Канаш
02:34
02:48
620 км.
10 ч. 19 мин.
Урмары
03:28
03:30
655 км.
11 ч. 13 мин.
Зеленый Дол
04:14
04:16
697 км.
11 ч. 59 мин.
Казань
Пассажирская
05:05
731 км.
12 ч. 50 мин.
