Маршрут следования поезда 275Г Казань — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Казань — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Казань
Пассажирская
00:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Зеленый Дол
01:40
01:42
34 км.
0 ч. 50 мин.
Канаш
03:03
03:05
111 км.
2 ч. 13 мин.
Арзамас 2
07:40
07:42
339 км.
6 ч. 50 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
15:30
730 км.
14 ч. 40 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Добрый день. Вагон попался просто отличный. Как и проводница. Поездка прошла незаметно. Удалось хорошо отдохнуть и выспаться.
Всем привет. Ехали всей семьей в Москву на этом поезде 18 ноября 2019 года. Поезд понравился. Очень удобно находятся места для зарядки телефона. Проводница внимательная и отзывчивая женщина. Не произошло никаких казусов за все время поездки. Пассажиры тоже попались хорошие.
Это был настоящий сюр. Сначала я долго не мог найти проводницу. Как потом оказалось – она была ПЬЯНАЯ в другом вагоне с другой проводницей. Но это ладно. На фоне всего этого она мне еще предлагала купить бухло у неё!!! Видимо на железке совсем не платят, раз они идут уже на такое….
Попросила у проводницы сделать мне кофе. Та сделала. Кофе оказался очень не вкусным. Хотя по стоимости должен был быть высшего сорта. Очень разочаровалась.
Со мной в плацкарте ехала пьяная кампания которая пол дороги распивала спиртное и громко разговаоривала. Сделала замечание проводнице. Она им пригрозила – на пол часа притихли. Потом все началось заново. Очень неприятно ездить с невоспитанными пассажирами.