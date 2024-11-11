Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 276Г Москва — Казань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Казань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
01:50
0 км.
0 ч. 0 мин.
Канаш
13:10
13:12
616 км.
11 ч. 20 мин.
Зеленый Дол
14:40
14:42
693 км.
12 ч. 50 мин.
Казань
Пассажирская
15:47
727 км.
13 ч. 57 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Вагон попался очень хороший. Проводница тоже молодец. Если бы не женщина с детьми, которые носились по всему вагону и орали пол дороги – поездка была бы идеальной. А так пришлось терпеть невоспитанных детей.
Люблю когда у поезда минимум остановок. Этот поезд идеален в этом плане. Но не понравился грязный туалет. Ощущение что зашла в свинарник.
Туалет на педальке, воняет как из помойной ямы мочой. За все время поездки его ни разу не помыли. Под конец в умывальнике закончилась вода. Поезд оставляет не самые приятные впечатления.
Состояние поезда – на 3. Состояние постельного белья – на 4. Проводница – на 4. Итого – можно 4 поставить. Ехала на верхней полке – было неудобно очень. Потолок какой-то низкий был.
На весь вагон 2 розетки и ни одна не работает. Хотел подзарядить телефон и не получилось. Только когда попросил проводницу, она взяла мой телефон и унесла к себе в коморку, где его и зарядила. Условия поездки не самые идеальные.