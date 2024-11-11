Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 285А Мурманск — Новороссийск.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
14:30
2 д. 22 ч. 32 мин.
13:02
53
Маршрут следования поезда 285А Мурманск — Новороссийск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Мурманск — Новороссийск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Мурманск
14:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кола
14:50
14:56
9 км.
0 ч. 20 мин.
Оленегорск
16:41
16:51
93 км.
2 ч. 11 мин.
Апатиты 1
17:58
18:08
156 км.
3 ч. 28 мин.
Африканда
18:41
18:43
184 км.
4 ч. 11 мин.
Полярные Зори
19:02
19:04
198 км.
4 ч. 32 мин.
Кандалакша
19:33
19:58
221 км.
5 ч. 3 мин.
Княжая
20:49
20:51
258 км.
6 ч. 19 мин.
Чупа
22:13
22:18
325 км.
7 ч. 43 мин.
Лоухи
22:48
22:55
346 км.
8 ч. 18 мин.
Энгозеро
23:43
23:46
397 км.
9 ч. 13 мин.
Кемь
01:52
02:10
494 км.
11 ч. 22 мин.
Беломорск
03:05
03:08
541 км.
12 ч. 35 мин.
Надвоицы
04:24
04:27
617 км.
13 ч. 54 мин.
Сегежа
04:48
04:53
633 км.
14 ч. 18 мин.
Медвежья Гора
06:53
07:05
726 км.
16 ч. 23 мин.
Кондопога
08:57
09:00
804 км.
18 ч. 27 мин.
Петрозаводск
09:50
10:15
851 км.
19 ч. 20 мин.
Свирь
11:53
12:32
944 км.
21 ч. 23 мин.
Подпорожье
12:47
12:49
949 км.
22 ч. 17 мин.
Лодейное Поле
13:23
13:29
982 км.
22 ч. 53 мин.
Волховстрой 2
15:07
15:09
1093 км.
1 д. 0 ч. 37 мин.
Чудово-Московское
16:40
16:41
1189 км.
1 д. 2 ч. 10 мин.
Малая Вишера
17:08
17:09
1232 км.
1 д. 2 ч. 38 мин.
Бологое-Московское
18:46
19:20
1383 км.
1 д. 4 ч. 16 мин.
Тверь
21:04
21:06
1543 км.
1 д. 6 ч. 34 мин.
Москва
Восточный Вокзал
01:04
01:19
1705 км.
1 д. 10 ч. 34 мин.
Узловая 1
Московской жд
05:55
05:57
1905 км.
1 д. 15 ч. 25 мин.
Жданка
06:23
06:25
1927 км.
1 д. 15 ч. 53 мин.
Волово
06:58
07:00
1952 км.
1 д. 16 ч. 28 мин.
Ефремов
07:55
07:57
1998 км.
1 д. 17 ч. 25 мин.
Елец
09:16
09:47
2064 км.
1 д. 18 ч. 46 мин.
Липецк
11:08
11:26
2134 км.
1 д. 20 ч. 38 мин.
Придача
Воронеж-Южный
14:34
14:39
2245 км.
2 д. 0 ч. 4 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
15:46
15:56
2320 км.
2 д. 1 ч. 16 мин.
Россошь
18:31
18:46
2408 км.
2 д. 4 ч. 1 мин.
Кутейниково
20:29
20:31
2510 км.
2 д. 5 ч. 59 мин.
Миллерово
21:24
21:26
2565 км.
2 д. 6 ч. 54 мин.
Каменская
22:36
22:38
2631 км.
2 д. 8 ч. 6 мин.
Лихая
23:05
23:19
2650 км.
2 д. 8 ч. 35 мин.
Зверево
00:16
00:18
2666 км.
2 д. 9 ч. 46 мин.
Сулин
00:40
00:42
2681 км.
2 д. 10 ч. 10 мин.
Шахтная
01:14
01:16
2699 км.
2 д. 10 ч. 44 мин.
Новочеркасск
01:57
01:59
2735 км.
2 д. 11 ч. 27 мин.
Ростов
Главный
02:53
03:10
2773 км.
2 д. 12 ч. 23 мин.
Староминская-Тимашевск
04:45
04:50
2864 км.
2 д. 14 ч. 15 мин.
Каневская
05:29
05:31
2911 км.
2 д. 14 ч. 59 мин.
Брюховецкая
06:00
06:02
2943 км.
2 д. 15 ч. 30 мин.
Краснодар 1
09:25
09:42
3029 км.
2 д. 18 ч. 55 мин.
Абинская
11:18
11:20
3097 км.
2 д. 20 ч. 48 мин.
Крымская
11:37
11:42
3108 км.
2 д. 21 ч. 7 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
12:14
12:32
3136 км.
2 д. 21 ч. 44 мин.
Новороссийск
13:02
3150 км.
2 д. 22 ч. 32 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Ехала 2 августа 2021 на этом поезде. 8 вагон. Проводница молодец. Но вот состояние туалета и вагона в целом – не очень. Туалеты до сих пор стоят не био и это печально в сравнении со стоимостью билетов.
Очень не нравится что когда покупаешь билет – нет вообще никакой нормальной информации о том вагоне в котором ты будешь ехать. Указывали бы хотя бы год выпуска вагона, наличие кондиционера и било туалета. Уже было бы приблизительно понятно. А так – кот в мешке. Вагон говно полно. За такие деньги как его продавали – тем более.
В вагоне была перманентная жара. 35+ точно. Кондиционер не работал. Или его не включали – не суть. Чуть не проспала свою остановку. Хорошо что соседка меня разбудила. Проводнице вообще плевать кто и когда должен выходить.
Проводниками были мужчины – и в плане обслуживания было все на высоте. В вагоне только было жарко. Потому что не работал кондёр.
Спасибо все было прекрасно. Ехала на этом поезде до Москвы. Приятные простыни и комфортные купе.
Поезд полная туфта, потому, что билеты на него можно купить только с конечной станции! Бунтуйте люди против произвола!