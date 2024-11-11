Маршрут следования и продажа билетов
14:00
2 д. 17 ч. 43 мин.
07:43
53
Маршрут следования поезда 286С Новороссийск — Мурманск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новороссийск — Мурманск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новороссийск
14:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
14:25
14:30
14 км.
0 ч. 25 мин.
Крымская
15:01
15:06
42 км.
1 ч. 1 мин.
Абинская
15:21
15:23
53 км.
1 ч. 21 мин.
Краснодар 1
16:45
16:50
121 км.
2 ч. 45 мин.
Брюховецкая
19:28
19:30
207 км.
5 ч. 28 мин.
Каневская
19:58
20:00
239 км.
5 ч. 58 мин.
Староминская-Тимашевск
21:15
21:17
286 км.
7 ч. 15 мин.
Ростов
Главный
22:40
22:57
377 км.
8 ч. 40 мин.
Новочеркасск
23:50
23:52
415 км.
9 ч. 50 мин.
Шахтная
00:40
00:42
451 км.
10 ч. 40 мин.
Сулин
01:09
01:11
469 км.
11 ч. 9 мин.
Зверево
01:33
01:35
484 км.
11 ч. 33 мин.
Лихая
01:57
02:17
500 км.
11 ч. 57 мин.
Каменская
02:44
02:46
519 км.
12 ч. 44 мин.
Миллерово
03:39
03:41
585 км.
13 ч. 39 мин.
Кутейниково
04:33
04:35
640 км.
14 ч. 33 мин.
Россошь
06:08
06:24
742 км.
16 ч. 8 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
07:57
08:02
830 км.
17 ч. 57 мин.
Придача
Воронеж-Южный
09:04
09:11
905 км.
19 ч. 4 мин.
Липецк
12:04
12:09
1016 км.
22 ч. 4 мин.
Елец
13:19
13:50
1086 км.
23 ч. 19 мин.
Ефремов
15:13
15:15
1152 км.
1 д. 1 ч. 13 мин.
Волово
16:10
16:12
1198 км.
1 д. 2 ч. 10 мин.
Жданка
16:42
16:44
1223 км.
1 д. 2 ч. 42 мин.
Узловая 1
Московской жд
17:07
17:09
1245 км.
1 д. 3 ч. 7 мин.
Москва
Восточный Вокзал
22:19
22:34
1445 км.
1 д. 8 ч. 19 мин.
Тверь
01:46
01:51
1607 км.
1 д. 11 ч. 46 мин.
Бологое-Московское
03:38
03:50
1767 км.
1 д. 13 ч. 38 мин.
Малая Вишера
05:27
05:28
1918 км.
1 д. 15 ч. 27 мин.
Чудово-Московское
05:59
06:00
1961 км.
1 д. 15 ч. 59 мин.
Волховстрой 2
07:57
07:59
2057 км.
1 д. 17 ч. 57 мин.
Лодейное Поле
09:25
09:28
2168 км.
1 д. 19 ч. 25 мин.
Подпорожье
09:59
10:01
2201 км.
1 д. 19 ч. 59 мин.
Свирь
10:14
10:48
2206 км.
1 д. 20 ч. 14 мин.
Петрозаводск
12:30
12:55
2299 км.
1 д. 22 ч. 30 мин.
Кондопога
14:12
14:17
2346 км.
2 д. 0 ч. 12 мин.
Медвежья Гора
15:56
16:08
2424 км.
2 д. 1 ч. 56 мин.
Сегежа
18:05
18:10
2517 км.
2 д. 4 ч. 5 мин.
Надвоицы
18:37
18:49
2533 км.
2 д. 4 ч. 37 мин.
Беломорск
20:18
20:23
2609 км.
2 д. 6 ч. 18 мин.
Кемь
21:16
21:31
2656 км.
2 д. 7 ч. 16 мин.
Энгозеро
23:05
23:07
2753 км.
2 д. 9 ч. 5 мин.
Лоухи
23:52
23:55
2804 км.
2 д. 9 ч. 52 мин.
Чупа
00:19
00:22
2825 км.
2 д. 10 ч. 19 мин.
Княжая
01:33
01:35
2892 км.
2 д. 11 ч. 33 мин.
Кандалакша
02:25
02:40
2929 км.
2 д. 12 ч. 25 мин.
Полярные Зори
03:10
03:12
2952 км.
2 д. 13 ч. 10 мин.
Африканда
03:30
03:31
2966 км.
2 д. 13 ч. 30 мин.
Апатиты 1
04:05
04:15
2994 км.
2 д. 14 ч. 5 мин.
Оленегорск
05:24
05:34
3057 км.
2 д. 15 ч. 24 мин.
Кола
07:22
07:25
3141 км.
2 д. 17 ч. 22 мин.
Мурманск
07:43
3150 км.
2 д. 17 ч. 43 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 6
Было очень душно в вагоне. Фортоку открыть невозможно. Открывалась только около туалета. В середине вагона было очень душно.
Поезд очень старый. За такие деньги я думал что поезд будет получше. Как итог – биотуалет отсутствовал вообще. Из окон очень сильно дуло.
Со мной ехала соседка модельной внешности))) Было очень круто. Я забыл о том, что в поезде грязные туалеты и все остальное. Наслаждался всю поездку красотой молодости))))))
Проводница Наталия Викторовна (8 вагон) – очень хорошая. Я ехала и наслаждалась. Спасибо ей большое! В вагоне было очень чисто.
Не порадовало отсутствие рабочих розеток в поезде. Я не смог зарядить телефон. Некуда было подключить ноутбук. Хотел в поездке нормально поработать над проектами, по итогу 2 часа работы и села батарея.
Душно. старый поезд, но ехать можно