Поезд 286С Новороссийск — Мурманск

Маршрут следования и продажа билетов

Отправление: В пути: Прибытие: Кол. остановок:

14:00

Новороссийск

2 д. 17 ч. 43 мин.

07:43

Мурманск

53

Маршрут следования поезда 286С Новороссийск — Мурманск на карте со всеми остановками

Расписание поезда Новороссийск — Мурманск с остановками

По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.

Станция: Прибытие: Стоянка: Отправление: Километраж: В пути:

Новороссийск

14:00

0 км.

0 ч. 0 мин.

Тоннельная
Северо-Кавказская

14:25

5 мин.

14:30

14 км.

0 ч. 25 мин.

Крымская

15:01

5 мин.

15:06

42 км.

1 ч. 1 мин.

Абинская

15:21

2 мин.

15:23

53 км.

1 ч. 21 мин.

Краснодар 1

16:45

5 мин.

16:50

121 км.

2 ч. 45 мин.

Брюховецкая

19:28

2 мин.

19:30

207 км.

5 ч. 28 мин.

Каневская

19:58

2 мин.

20:00

239 км.

5 ч. 58 мин.

Староминская-Тимашевск

21:15

2 мин.

21:17

286 км.

7 ч. 15 мин.

Ростов
Главный

22:40

17 мин.

22:57

377 км.

8 ч. 40 мин.

Новочеркасск

23:50

2 мин.

23:52

415 км.

9 ч. 50 мин.

Шахтная

00:40

2 мин.

00:42

451 км.

10 ч. 40 мин.

Сулин

01:09

2 мин.

01:11

469 км.

11 ч. 9 мин.

Зверево

01:33

2 мин.

01:35

484 км.

11 ч. 33 мин.

Лихая

01:57

20 мин.

02:17

500 км.

11 ч. 57 мин.

Каменская

02:44

2 мин.

02:46

519 км.

12 ч. 44 мин.

Миллерово

03:39

2 мин.

03:41

585 км.

13 ч. 39 мин.

Кутейниково

04:33

2 мин.

04:35

640 км.

14 ч. 33 мин.

Россошь

06:08

16 мин.

06:24

742 км.

16 ч. 8 мин.

Лиски
Юго-Восточная жд

07:57

5 мин.

08:02

830 км.

17 ч. 57 мин.

Придача
Воронеж-Южный

09:04

7 мин.

09:11

905 км.

19 ч. 4 мин.

Липецк

12:04

5 мин.

12:09

1016 км.

22 ч. 4 мин.

Елец

13:19

31 мин.

13:50

1086 км.

23 ч. 19 мин.

Ефремов

15:13

2 мин.

15:15

1152 км.

1 д. 1 ч. 13 мин.

Волово

16:10

2 мин.

16:12

1198 км.

1 д. 2 ч. 10 мин.

Жданка

16:42

2 мин.

16:44

1223 км.

1 д. 2 ч. 42 мин.

Узловая 1
Московской жд

17:07

2 мин.

17:09

1245 км.

1 д. 3 ч. 7 мин.

Москва
Восточный Вокзал

22:19

15 мин.

22:34

1445 км.

1 д. 8 ч. 19 мин.

Тверь

01:46

5 мин.

01:51

1607 км.

1 д. 11 ч. 46 мин.

Бологое-Московское

03:38

12 мин.

03:50

1767 км.

1 д. 13 ч. 38 мин.

Малая Вишера

05:27

1 мин.

05:28

1918 км.

1 д. 15 ч. 27 мин.

Чудово-Московское

05:59

1 мин.

06:00

1961 км.

1 д. 15 ч. 59 мин.

Волховстрой 2

07:57

2 мин.

07:59

2057 км.

1 д. 17 ч. 57 мин.

Лодейное Поле

09:25

3 мин.

09:28

2168 км.

1 д. 19 ч. 25 мин.

Подпорожье

09:59

2 мин.

10:01

2201 км.

1 д. 19 ч. 59 мин.

Свирь

10:14

34 мин.

10:48

2206 км.

1 д. 20 ч. 14 мин.

Петрозаводск

12:30

25 мин.

12:55

2299 км.

1 д. 22 ч. 30 мин.

Кондопога

14:12

5 мин.

14:17

2346 км.

2 д. 0 ч. 12 мин.

Медвежья Гора

15:56

12 мин.

16:08

2424 км.

2 д. 1 ч. 56 мин.

Сегежа

18:05

5 мин.

18:10

2517 км.

2 д. 4 ч. 5 мин.

Надвоицы

18:37

12 мин.

18:49

2533 км.

2 д. 4 ч. 37 мин.

Беломорск

20:18

5 мин.

20:23

2609 км.

2 д. 6 ч. 18 мин.

Кемь

21:16

15 мин.

21:31

2656 км.

2 д. 7 ч. 16 мин.

Энгозеро

23:05

2 мин.

23:07

2753 км.

2 д. 9 ч. 5 мин.

Лоухи

23:52

3 мин.

23:55

2804 км.

2 д. 9 ч. 52 мин.

Чупа

00:19

3 мин.

00:22

2825 км.

2 д. 10 ч. 19 мин.

Княжая

01:33

2 мин.

01:35

2892 км.

2 д. 11 ч. 33 мин.

Кандалакша

02:25

15 мин.

02:40

2929 км.

2 д. 12 ч. 25 мин.

Полярные Зори

03:10

2 мин.

03:12

2952 км.

2 д. 13 ч. 10 мин.

Африканда

03:30

1 мин.

03:31

2966 км.

2 д. 13 ч. 30 мин.

Апатиты 1

04:05

10 мин.

04:15

2994 км.

2 д. 14 ч. 5 мин.

Оленегорск

05:24

10 мин.

05:34

3057 км.

2 д. 15 ч. 24 мин.

Кола

07:22

3 мин.

07:25

3141 км.

2 д. 17 ч. 22 мин.

Мурманск

07:43

3150 км.

2 д. 17 ч. 43 мин.

Погода на станциях Новороссийск и Мурманск

Информация о поезде 286С

Планируете поездку по маршруту Новороссийск — Мурманск? Закажите ЖД билет на вечерний поезд 286С. Этот поезд отправляется со станции Новороссийск в 14:00 и прибывает на конечную станцию Мурманск в 07:43. Вся дорога занимает 2 д. 17 ч. 43 мин., а суммарное время стоянок составляет - 5 ч. 51 мин.

Стоимость мест

  • стоимость плацкартного места – 1726 руб.
  • стоимость купейного места – 4485 руб.
  • стоимость дополнительного сервиса* – 138 руб.

*Среди удобств поезда 286С Новороссийск - Мурманск: раздельные кабинки для мужчин и женщин, перевозка домашних животных.

Количество остановок поезда:

53 станции

Самая длинная остановка:

34 мин. – станция Свирь

Типы вагонов:

купе, плацкарт

Минимальная цена билета составляет:

1726 руб.

Как купить билет на поезд

Отзывы пассажиров о поезде: 6

  1. Анна

    Было очень душно в вагоне. Фортоку открыть невозможно. Открывалась только около туалета. В середине вагона было очень душно.

    Ответить
  2. Алексей Валерьевич

    Поезд очень старый. За такие деньги я думал что поезд будет получше. Как итог – биотуалет отсутствовал вообще. Из окон очень сильно дуло.

    Ответить
  3. Олег Попов

    Со мной ехала соседка модельной внешности))) Было очень круто. Я забыл о том, что в поезде грязные туалеты и все остальное. Наслаждался всю поездку красотой молодости))))))

    Ответить
  4. Марина

    Проводница Наталия Викторовна (8 вагон) – очень хорошая. Я ехала и наслаждалась. Спасибо ей большое! В вагоне было очень чисто.

    Ответить
  5. Роман Михайлович

    Не порадовало отсутствие рабочих розеток в поезде. Я не смог зарядить телефон. Некуда было подключить ноутбук. Хотел в поездке нормально поработать над проектами, по итогу 2 часа работы и села батарея.

    Ответить
  6. Максим

    Душно. старый поезд, но ехать можно

    Ответить
Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
