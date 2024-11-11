Маршрут следования поезда 289Г Ижевск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ижевск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ижевск
09:43
0 км.
0 ч. 0 мин.
Агрыз
10:23
10:25
32 км.
0 ч. 40 мин.
Можга
11:16
11:17
82 км.
1 ч. 33 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
15:08
15:13
286 км.
5 ч. 25 мин.
Зеленый Дол
16:30
16:33
318 км.
6 ч. 47 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
04:10
998 км.
18 ч. 27 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Добрый день. Вагоны в поезде очень старые. Проводница ходила непонятно где почти всю дорогу. Нет того уровня сервиса который хотелось бы получать за деньги, которые уплачены за билет.
Спасибо за поездку. Поезд не новый. Это понятно. Но вполне себе неплохой. Своих денег стоит. Нельзя было закрыть шторку, потому что она была привинчена на саморезы. Странно.
Ехала когда за окном было -15. В туалет было не зайти. Вся вода которая расплескалась на пол превратилась в лёд и было очень скользко.
В вагоне было прохладно ехать. Отопление работало но не работало. Как и все что было в этом поезде. Кран в туалете есть. Но он тоже еле работал. Одно название поезд.
Очень милый проводник Александр. Поездка мне понравилась. Постельное белье было чистое и приятное. Радует что поезд почти не останавливается.