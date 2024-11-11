Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 290М Москва — Казань на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Казань с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
19:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Муром 1
00:13
00:15
274 км.
4 ч. 53 мин.
Навашино
00:31
00:33
285 км.
5 ч. 11 мин.
Арзамас 2
01:52
01:54
390 км.
6 ч. 32 мин.
Сергач
03:25
03:27
494 км.
8 ч. 5 мин.
Шумерля
04:15
04:17
551 км.
8 ч. 55 мин.
Канаш
05:15
05:30
618 км.
9 ч. 55 мин.
Зеленый Дол
06:56
06:57
695 км.
11 ч. 36 мин.
Казань
Пассажирская
07:50
729 км.
12 ч. 30 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Казань Распечатать расписание поезда