Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 293Г Ижевск — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Ижевск — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Ижевск
08:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Агрыз
09:18
09:21
32 км.
0 ч. 53 мин.
Можга
10:31
10:33
82 км.
2 ч. 6 мин.
Кизнер
11:17
11:18
128 км.
2 ч. 52 мин.
Вятские Поляны
12:03
12:05
158 км.
3 ч. 38 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
14:56
15:00
286 км.
6 ч. 31 мин.
Зеленый Дол
16:02
16:04
318 км.
7 ч. 37 мин.
Канаш
18:04
18:06
395 км.
9 ч. 39 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
04:18
1011 км.
19 ч. 53 мин.
