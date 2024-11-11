Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 294Г Москва — Ижевск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 294Г Москва — Ижевск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Ижевск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
09:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сергач
17:51
17:53
492 км.
8 ч. 31 мин.
Канаш
19:50
20:05
616 км.
10 ч. 30 мин.
Казань-2
Восстание Пассажирская
21:59
22:05
723 км.
12 ч. 39 мин.
Вятские Поляны
00:30
00:32
851 км.
15 ч. 10 мин.
Кизнер
01:15
01:17
881 км.
15 ч. 55 мин.
Можга
02:13
02:15
927 км.
16 ч. 53 мин.
Агрыз
03:17
03:20
977 км.
17 ч. 57 мин.
Ижевск
04:30
1009 км.
19 ч. 10 мин.
