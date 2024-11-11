Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 295Г Казань — Москва.
Маршрут следования поезда 295Г Казань — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Казань — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Казань
Пассажирская
06:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Зеленый Дол
06:42
06:44
34 км.
0 ч. 42 мин.
Арзамас 2
12:47
12:52
333 км.
6 ч. 47 мин.
Навашино
14:51
14:53
438 км.
8 ч. 51 мин.
Муром 1
15:13
15:15
449 км.
9 ч. 13 мин.
Москва Казанская
Казанский Вокзал
21:30
723 км.
15 ч. 30 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 5
Хороший поезд. Все прошло классно! В вагоне чисто комфортно и уютно. Самео главное что проводницы были ненавязчивыми. Ненавижу когда проводницы лезут со своими «купите лотерейку» - тут такого не было. Так что поездкой довольна.
В вагоне было очень комфортно. На протяжении всей дороги держалась одна и та же температура в вагоне. Вентиляция и кондиционер работали как нужно.
В вагоне грязновато. Чехлы на сидениях не очень хорошо вымыты. По углам было много песка и грязи. Под сидением приклеены жвачки столетней давности. Фу.
Я ехала В мае 2021. В вагоне было очень душно. Ночью невозможно было спать! Вагон плохо проветривался. Кондиционер не работал совсем. Понятия не имею за что такие цены на билеты.
Хамоватая проводница решила учить меня как мне нужно жить! Это просто невыносимо! Я что какая нибудь девочка чтобы меня так отчитывали!? По приезду обратилась к руководству и написала жалобу. В интернете тоже сейчас везде напишу чтобы знали как себя нужно вести с пассажирами. Ишь чего удумали.