13:15
2 д. 16 ч. 46 мин.
06:01
50
Маршрут следования поезда 296Э Новороссийск — Апатиты на карте со всеми остановками
Расписание поезда Новороссийск — Апатиты с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Новороссийск
13:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Тоннельная
Северо-Кавказская
13:42
13:47
14 км.
0 ч. 27 мин.
Крымская
14:19
14:24
42 км.
1 ч. 4 мин.
Абинская
14:40
14:42
53 км.
1 ч. 25 мин.
Краснодар 1
15:54
16:05
121 км.
2 ч. 39 мин.
Брюховецкая
18:21
18:36
207 км.
5 ч. 6 мин.
Каневская
19:05
19:07
239 км.
5 ч. 50 мин.
Староминская-Тимашевск
19:47
19:49
286 км.
6 ч. 32 мин.
Ростов
Главный
21:15
21:35
377 км.
8 ч. 0 мин.
Новочеркасск
22:38
22:40
415 км.
9 ч. 23 мин.
Шахтная
23:27
23:29
451 км.
10 ч. 12 мин.
Сулин
00:04
00:06
469 км.
10 ч. 49 мин.
Зверево
00:27
00:29
484 км.
11 ч. 12 мин.
Лихая
00:53
01:07
500 км.
11 ч. 38 мин.
Каменская
01:33
01:35
519 км.
12 ч. 18 мин.
Миллерово
02:29
02:31
585 км.
13 ч. 14 мин.
Кутейниково
03:20
03:22
640 км.
14 ч. 5 мин.
Митрофановка
04:41
04:43
719 км.
15 ч. 26 мин.
Россошь
05:11
05:53
743 км.
15 ч. 56 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
07:40
08:00
831 км.
18 ч. 25 мин.
Придача
Воронеж-Южный
09:03
09:10
906 км.
19 ч. 48 мин.
Липецк
12:03
12:08
1017 км.
22 ч. 48 мин.
Елец
13:18
13:49
1087 км.
1 д. 0 ч. 3 мин.
Ефремов
15:13
15:15
1153 км.
1 д. 1 ч. 58 мин.
Волово
16:11
16:13
1199 км.
1 д. 2 ч. 56 мин.
Жданка
16:42
16:44
1224 км.
1 д. 3 ч. 27 мин.
Узловая 1
Московской жд
17:07
17:11
1246 км.
1 д. 3 ч. 52 мин.
Москва
Восточный Вокзал
22:15
22:33
1446 км.
1 д. 9 ч. 0 мин.
Тверь
01:30
01:31
1608 км.
1 д. 12 ч. 15 мин.
Бологое-Московское
03:19
03:31
1768 км.
1 д. 14 ч. 4 мин.
Чудово-Московское
05:53
05:54
1963 км.
1 д. 16 ч. 38 мин.
Волховстрой 2
07:57
07:59
2059 км.
1 д. 18 ч. 42 мин.
Лодейное Поле
09:25
09:28
2170 км.
1 д. 20 ч. 10 мин.
Подпорожье
09:58
10:00
2203 км.
1 д. 20 ч. 43 мин.
Свирь
10:14
10:48
2208 км.
1 д. 20 ч. 59 мин.
Петрозаводск
12:30
12:55
2301 км.
1 д. 23 ч. 15 мин.
Кондопога
13:55
14:08
2348 км.
2 д. 0 ч. 40 мин.
Медвежья Гора
15:44
16:06
2426 км.
2 д. 2 ч. 29 мин.
Сегежа
18:07
18:10
2519 км.
2 д. 4 ч. 52 мин.
Надвоицы
18:30
18:33
2535 км.
2 д. 5 ч. 15 мин.
Беломорск
20:13
20:18
2611 км.
2 д. 6 ч. 58 мин.
Кемь
21:10
21:55
2658 км.
2 д. 7 ч. 55 мин.
Энгозеро
23:33
23:35
2755 км.
2 д. 10 ч. 18 мин.
Лоухи
00:20
00:33
2806 км.
2 д. 11 ч. 5 мин.
Чупа
00:58
01:03
2827 км.
2 д. 11 ч. 43 мин.
Княжая
02:17
02:20
2894 км.
2 д. 13 ч. 2 мин.
Кандалакша
03:12
04:15
2931 км.
2 д. 13 ч. 57 мин.
Полярные Зори
04:48
05:00
2954 км.
2 д. 15 ч. 33 мин.
Африканда
05:20
05:23
2968 км.
2 д. 16 ч. 5 мин.
Апатиты 1
06:01
2996 км.
2 д. 16 ч. 46 мин.
